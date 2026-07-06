Mumbai Pune route train cancelled: मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश ने अब यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है. सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कर्जत और लोनावला के बीच स्थित साउथ ईस्ट घाट (South East Ghat) सेक्शन में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है. भूस्खलन ठाकुरवाडी (TKW) और मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) के बीच अप मेन लाइन (UPML) पर हुआ है. पटरियों पर मलबा जमा होने के चलते इस रूट की रेल सेवाओं पर सीधा असर पड़ा है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द (Cancelled) और कई के मार्ग में बदलाव (Diverted) किया है.
06 जुलाई 2026 को इस रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.
|क्र.सं.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रद्द होने की तारीख
|1
|22105
|CSMT, पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस
|06.07.2026
|2
|12169
|पुणे जंक्शन, सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
|06.07.2026
|3
|12170
|सोलापुर, पुणे जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस
|06.07.2026
|4
|22106
|पुणे, CSMT इंद्रायणी एक्सप्रेस
|06.07.2026
|5
|12127
|CSMT, पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
|06.07.2026
|6
|12128
|पुणे, CSMT इंटरसिटी एक्सप्रेस
|06.07.2026
|7
|11007
|CSMT, पुणे डेक्कन एक्सप्रेस
|06.07.2026
|8
|11008
|पुणे, CSMT डेक्कन एक्सप्रेस
|06.07.2026
|9
|12124
|पुणे, CSMT डेक्कन क्वीन
|06.07.2026
|10
|12123
|CSMT, पुणे डेक्कन क्वीन
|06.07.2026
|11
|12126
|पुणे, CSMT प्रगति एक्सप्रेस
|06.07.2026
|12
|12125
|CSMT, पुणे प्रगति एक्सप्रेस
|06.07.2026
|13
|11010
|पुणे, CSMT सिंहगढ़ एक्सप्रेस
|06.07.2026
|14
|11009
|CSMT, पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस
|06.07.2026
|15
|11011
|CSMT, धुले एक्सप्रेस
|06.07.2026
|16
|11012
|धुले, CSMT एक्सप्रेस
|06.07.2026
|क्र.सं.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|यात्रा तिथि
|यहां तक ही चलेगी
|1
|20822
|सांतरागाछी, पुणे हमसफर एक्सप्रेस
|04.07.2026
|पनवेल
|2
|12116
|सोलापुर, CSMT सिद्धेश्वर एक्सप्रेस
|05.07.2026
|पुणे
|3
|12702
|हैदराबाद, CSMT हुसैन सागर एक्सप्रेस
|05.07.2026
|लोनावला
|4
|18519
|विशाखापत्तनम, LTT एक्सप्रेस
|04.07.2026
|लोनावला
|5
|11140
|होसपेटे, CSMT एक्सप्रेस
|05.07.2026
|तलेगांव
|6
|11042
|साईनगर शिर्डी, दादर एक्सप्रेस
|05.07.2026
|पुणे
|7
|17317
|हुब्बल्ली, दादर एक्सप्रेस
|05.07.2026
|पुणे
|8
|17412
|कोल्हापुर, CSMT महालक्ष्मी एक्सप्रेस
|05.07.2026
|पुणे
|9
|01492
|हजरत निजामुद्दीन, पुणे स्पेशल
|04.07.2026
|कर्जत
|10
|11027
|दादर, सतारा एक्सप्रेस
|कर्जत
लंबी दूरी की कई गाड़ियों के रूट में बदलाव किया गया है.
Landslide at South East Ghat of Mumbai Division.
Due to incessant heavy rainfall in the South East Ghat section between Karjat and Lonavala, a landslide has occurred between Thakurvadi (TKW) and Monkey Hill Loop Cabin (MHLC) on the Up Main Line (UPML) of Mumbai Division.… pic.twitter.com/A7auekBn9p
— Central Railway (@Central_Railway) July 6, 2026
जैसे- 11049 अहमदाबाद – कोल्हापुर एक्सप्रेस: वाया कल्याण – इगतपुरी – मनमाड – दौंड कॉर्ड लाइन – पुणे होकर चलाई जा रही है.
|क्र.सं.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|यात्रा तिथि
|बदला हुआ रूट
|1
|11049
|अहमदाबाद, कोल्हापुर एक्सप्रेस
|05.07.2026
|कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड कॉर्ड लाइन, पुणे के रास्ते
|2
|22944
|इंदौर, दौंड एक्सप्रेस
|05.07.2026
|कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड के रास्ते
|3
|12297
|अहमदाबाद, पुणे दुरंतो एक्सप्रेस
|05.07.2026
|कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड कॉर्ड लाइन, पुणे के रास्ते
|4
|22144
|बीदर, CSMT एक्सप्रेस
|05.07.2026
|दौंड, मनमाड, इगतपुरी, कल्याण के रास्ते
|5
|17614
|हजूर साहिब नांदेड़, पनवेल एक्सप्रेस
|05.07.2026
|दौंड, मनमाड, इगतपुरी, कल्याण के रास्ते
|6
|20915
|चारलापल्ली, इंदौर हमसफर एक्सप्रेस
|05.07.2026
|दौंड, मनमाड, जलगांव, पालधी, सूरत के रास्ते
|7
|16554
|LTT, SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस
|05.07.2026
|करजत, पनवेल, कल्याण, कसारा, इगतपुरी, मनमाड, दौंड के रास्ते
|8
|22193
|दौंड, ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|05.07.2026
|लोनावला, पुणे, दौंड कॉर्ड लाइन, अंकाई, भुसावल, खंडवा के रास्ते
|9
|22158
|चेन्नई एग्मोर, CSMT मेल
|05.07.2026
|दौंड कॉर्ड लाइन, अंकाई, मनमाड, इगतपुरी, कसारा, कल्याण, CSMT के रास्ते
सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन जारी की है.
1. CSMT – 022-22694040
2. Thane – 9321336747.
3. Lonavala – 8356854238.
4. Dadar – 9136452387.
5. Panvel – 9004410777
6. LTT – 9321336835
7. Kalyan – 8356848078
सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों के लिए मानसून एडवाइजरी भी जारी की है. क्या करें: यात्रा के दौरान हमेशा छाता या रेनकोट साथ रखें. स्टेशन पर हमेशा फुट ओवर ब्रिज (FOBs) का ही इस्तेमाल करें. घर से निकलने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें. क्या न करें: चलती ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़े न हों, क्योंकि बारिश में फिसलन हो सकती है. ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर न दौड़ें. किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पार न करें, यह एक दंडनीय अपराध है.
जाते-जाते बता दें कि रेलवे प्रशासन लगातार पटरियों से मलबा हटाने के कार्य में जुटा है, ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके.
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