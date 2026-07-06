मुंबई से पुणे-सोलापुर चलने वाली ये 16 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कर्जत लोनावला के बीच लैंडस्लाइड से इनके बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट

Mumbai Pune Train Cancelled:भारी बारिश के चलते मुंबई डिवीजन के कर्जत और लोनावला के बीच साउथ ईस्ट घाट सेक्शन में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. सेंट्रल रेलवे ने कई मुख्य ट्रेनों को कैंसिल और डायवर्ट कर दिया है.

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: July 6, 2026, 6:49 AM IST
Mumbai train cancelled
16 ट्रेनें कैंसिल
  • भारी और लगातार बारिश के कारण मुंबई डिवीजन के कर्जत और लोनावला के बीच कई ट्रेनें कैंसिल,
  • साउथ ईस्ट घाट सेक्शन में ठाकुरवाडी और मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) के बीच अप मेन लाइन पर लैंडस्लाइड
  • डेक्कन क्वीन, सिंहगढ़ एक्सप्रेस, इंद्रायणी एक्सप्रेस, प्रगति एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस कैंसिल
  • अहमदाबाद-कोल्हापुर एक्सप्रेस और अहमदाबाद-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है,

Mumbai Pune route train cancelled: मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश ने अब यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है. सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कर्जत और लोनावला के बीच स्थित साउथ ईस्ट घाट (South East Ghat) सेक्शन में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है. भूस्खलन ठाकुरवाडी (TKW) और मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) के बीच अप मेन लाइन (UPML) पर हुआ है. पटरियों पर मलबा जमा होने के चलते इस रूट की रेल सेवाओं पर सीधा असर पड़ा है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द (Cancelled) और कई के मार्ग में बदलाव (Diverted) किया है.

ये 16 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

06 जुलाई 2026 को इस रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

और पढ़ें: बदल लें ट्रैवल प्लान! इस रूट पर अप्रैल से मई तक नहीं चलेंगी कई ट्रेनें

क्र.सं. ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम रद्द होने की तारीख
1 22105 CSMT, पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस 06.07.2026
2 12169 पुणे जंक्शन, सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 06.07.2026
3 12170 सोलापुर, पुणे जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस 06.07.2026
4 22106 पुणे, CSMT इंद्रायणी एक्सप्रेस 06.07.2026
5 12127 CSMT, पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस 06.07.2026
6 12128 पुणे, CSMT इंटरसिटी एक्सप्रेस 06.07.2026
7 11007 CSMT, पुणे डेक्कन एक्सप्रेस 06.07.2026
8 11008 पुणे, CSMT डेक्कन एक्सप्रेस 06.07.2026
9 12124 पुणे, CSMT डेक्कन क्वीन 06.07.2026
10 12123 CSMT, पुणे डेक्कन क्वीन 06.07.2026
11 12126 पुणे, CSMT प्रगति एक्सप्रेस 06.07.2026
12 12125 CSMT, पुणे प्रगति एक्सप्रेस 06.07.2026
13 11010 पुणे, CSMT सिंहगढ़ एक्सप्रेस 06.07.2026
14 11009 CSMT, पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस 06.07.2026
15 11011 CSMT, धुले एक्सप्रेस 06.07.2026
16 11012 धुले, CSMT एक्सप्रेस 06.07.2026

इन ट्रेनों को किया गया शॉर्ट-टर्मिनेट

क्र.सं. ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम यात्रा तिथि यहां तक ही चलेगी
1 20822 सांतरागाछी, पुणे हमसफर एक्सप्रेस 04.07.2026 पनवेल
2 12116 सोलापुर, CSMT सिद्धेश्वर एक्सप्रेस 05.07.2026 पुणे
3 12702 हैदराबाद, CSMT हुसैन सागर एक्सप्रेस 05.07.2026 लोनावला
4 18519 विशाखापत्तनम, LTT एक्सप्रेस 04.07.2026 लोनावला
5 11140 होसपेटे, CSMT एक्सप्रेस 05.07.2026 तलेगांव
6 11042 साईनगर शिर्डी, दादर एक्सप्रेस 05.07.2026 पुणे
7 17317 हुब्बल्ली, दादर एक्सप्रेस 05.07.2026 पुणे
8 17412 कोल्हापुर, CSMT महालक्ष्मी एक्सप्रेस 05.07.2026 पुणे
9 01492 हजरत निजामुद्दीन, पुणे स्पेशल 04.07.2026 कर्जत
10 11027 दादर, सतारा एक्सप्रेस कर्जत

इनके बदले रूट

लंबी दूरी की कई गाड़ियों के रूट में बदलाव किया गया है.

जैसे- 11049 अहमदाबाद – कोल्हापुर एक्सप्रेस: वाया कल्याण – इगतपुरी – मनमाड – दौंड कॉर्ड लाइन – पुणे होकर चलाई जा रही है.

क्र.सं. ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम यात्रा तिथि बदला हुआ रूट
1 11049 अहमदाबाद, कोल्हापुर एक्सप्रेस 05.07.2026 कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड कॉर्ड लाइन, पुणे के रास्ते
2 22944 इंदौर, दौंड एक्सप्रेस 05.07.2026 कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड के रास्ते
3 12297 अहमदाबाद, पुणे दुरंतो एक्सप्रेस 05.07.2026 कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड कॉर्ड लाइन, पुणे के रास्ते
4 22144 बीदर, CSMT एक्सप्रेस 05.07.2026 दौंड, मनमाड, इगतपुरी, कल्याण के रास्ते
5 17614 हजूर साहिब नांदेड़, पनवेल एक्सप्रेस 05.07.2026 दौंड, मनमाड, इगतपुरी, कल्याण के रास्ते
6 20915 चारलापल्ली, इंदौर हमसफर एक्सप्रेस 05.07.2026 दौंड, मनमाड, जलगांव, पालधी, सूरत के रास्ते
7 16554 LTT, SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस 05.07.2026 करजत, पनवेल, कल्याण, कसारा, इगतपुरी, मनमाड, दौंड के रास्ते
8 22193 दौंड, ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 05.07.2026 लोनावला, पुणे, दौंड कॉर्ड लाइन, अंकाई, भुसावल, खंडवा के रास्ते
9 22158 चेन्नई एग्मोर, CSMT मेल 05.07.2026 दौंड कॉर्ड लाइन, अंकाई, मनमाड, इगतपुरी, कसारा, कल्याण, CSMT के रास्ते

इन हेल्पलाइन नंबर से ले मदद

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन जारी की है.
1. CSMT – 022-22694040
2. Thane – 9321336747.
3. Lonavala – 8356854238.
4. Dadar – 9136452387.

5. Panvel – 9004410777
6. LTT – 9321336835
7. Kalyan – 8356848078

मानसून में यात्रा के लिए रेलवे की गाइडलाइंस

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों के लिए मानसून एडवाइजरी भी जारी की है. क्या करें: यात्रा के दौरान हमेशा छाता या रेनकोट साथ रखें. स्टेशन पर हमेशा फुट ओवर ब्रिज (FOBs) का ही इस्तेमाल करें. घर से निकलने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें. क्या न करें: चलती ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़े न हों, क्योंकि बारिश में फिसलन हो सकती है. ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर न दौड़ें. किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पार न करें, यह एक दंडनीय अपराध है.

जाते-जाते बता दें कि रेलवे प्रशासन लगातार पटरियों से मलबा हटाने के कार्य में जुटा है, ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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