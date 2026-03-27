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These Three Allies Stand As Indias Shield Against Enemies They Support India In Every Crisis

दुश्मनों के खिलाफ ढाल बनकर खड़े रहते हैं भारत के ये तीन दोस्त! हर मुश्किल में निभाते हैं साथ

रूस, फ्रांस और इजरायल ने हर जरूरत पर भारत का साथ दिया है. दुश्मन के खिलाफ समय-समय पर ये देश भारत की ढाल बने हैं.

कहते हैं कि दोस्त की पहचान महफिल में नहीं, बल्कि मुसीबत में होती है… इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों में तीन ऐसे देशों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने तब भारत का साथ दिया जब दुनिया के शक्तिशाली देश हमारे खिलाफ खड़े थे. आज हम उन तीन ‘सुपरपावर’ दोस्तों की कहानी जानेंगे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में भारत के लिए अपनी ताकत झोंक दी.

रूस दोस्त नंबर-1

जब भी भारत के सबसे सच्चे दोस्त की बात होती है, रूस का नाम सबसे ऊपर आता है. साल 1971…बांग्लादेश की आजादी की जंग. पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु शक्ति संपन्न ‘सातवां बेड़ा’ बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया था. ब्रिटेन भी अपनी नौसेना के साथ भारत को घेरने की तैयारी में था. भारत चारों तरफ से घिर चुका था. तभी सोवियत रूस ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया. रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को हिंद महासागर में उतार दिया और अमेरिका को साफ संदेश दिया- ‘अगर भारत पर हमला हुआ, तो वो रूस पर हमला माना जाएगा.’

रूस के इस एक कदम ने अमेरिका और ब्रिटेन के कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिए. तब से आज तक, चाहे UN में वीटो पावर का इस्तेमाल हो या आधुनिक हथियारों की सप्लाई, रूस भारत का सबसे मजबूत पिलर बना हुआ है. वहीं युक्रेन संकट के समय जब पश्चिमी देशों ने रूस के साथ ट्रेड को बैन कर दिया, ऐसे में भारत बिना किसी परवाह के रूस से तेल खरीदता रहा और ट्रेड जारी रखा…यही वजह है कि आज भी भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध कायम हैं.

इजरायल, वो देश जो हर मुश्किल में ढाल बना

दूसरा नाम शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये भारत का वो ‘साइलेंट पार्टनर’ है जिसने हर युद्ध में पर्दे के पीछे से भारत की जीत सुनिश्चित की….ये देश है इजरायल. 1965 और 1971 के युद्धों में जब भारत और इजरायल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे, तब भी इजरायल ने भारत को गुप्त रूप से हथियार भेजे थे. कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को तुरंत आधुनिक रडार, ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलों की जरूरत थी, तो इजरायल ने अपनी सेना के भंडार खोल दिए और बिना देरी किए भारत को वो तकनीक दी, जिससे युद्ध का रुख पलट गया. आज इजरायल भारत को कृषि से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में ‘सुपरपावर’ बनाने में मदद कर रहा है. इजरायल के पास दुनिया की सबसे ताकतवर गुप्तचर संस्थाओं में से एक मोसाद है, जिससे आने वाले किसी युद्ध की स्थिति में भारत को काफी बड़ा फायदा हो सकता है.

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फ्रांस: ऑल टाइम फेवरेट दोस्त

भारत का तीसरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है फ्रांस. फ्रांस की दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसने भारत के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं दिया. साल 1999 का कारगिल युद्ध याद कीजिए. पाकिस्तानी घुसपैठिये ऊंची चोटियों पर बैठे थे और भारतीय सेना के पास उनकी सटीक लोकेशन जानने के लिए तकनीक की कमी थी. जब अमेरिका ने भारत को GPS डेटा देने से मना कर दिया, तब फ्रांस ने अपने ‘मिराज 2000’ विमानों और लेजर गाइडेड बमों के जरिए भारत की मदद की थी. सिर्फ युद्ध ही नहीं, जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, तब भी फ्रांस अकेला ऐसा पश्चिमी देश था, जिसने भारत का विरोध नहीं किया. आज राफेल विमानों की ताकत के साथ ये दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है. साथियों फ्रांस वो देश है जो यूएन में भारत की स्थायी स्दस्यता का सबसे बड़ा समर्थक है… फ्रांस चाहता है कि भारत के पास भी UNSC में वीटो पावर हो…

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चीन-पाकिस्तान और ये तीन दोस्त

आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही है, भारत की इन देशों के साथ दोस्ती और भी महत्वपूर्ण हो गई है. रूस, फ्रांस और इजरायल के साथ भारत के रिश्ते केवल कागजी समझौतों पर नहीं, बल्कि भरोसे के खून से लिखे गए हैं. खासकर ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है. जब पाकिस्तान लगातार तुर्की, बांग्लादेश और अजरबैजान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है…और चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है…ऐसे में इन तीनों देशों का साथ भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है…हालांकि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब भी भारत पर आंच आई, इन तीन दोस्तों ने साबित किया कि एक सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो…