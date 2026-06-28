मथुरा होकर जाने वाली इन बड़ी ट्रेनों का बदला रूट, झांसी के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग, यात्रा से पहले देख लें नया शेड्यूल

Train route change:ललितपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट बदले हैं. 13 से 20 जुलाई 2026 के बीच सफर करने वाले यात्री घर से निकलने से पहले ट्रेन का बदला हुआ शेड्यूल और संशोधित रूट जरूर चेक कर लें....

Written by: Satyam Kumar
Published: June 28, 2026, 1:54 PM IST
train route change
इन ट्रेनों के रूट बदले (सांकेतिक इमेज AI से है)
  • मथुरा से गुजरने वाली हैदराबाद-निजामुद्दीन और अमृतसर-नांदेड़ एक्सप्रेस के रूट में बड़ा संशोधन किया गया है.
  • झांसी-बीना सेक्शन के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है.
  • ट्रेनों के मार्ग में यह बदलाव 13 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा.
  • असुविधा से बचने के लिए यात्री 139 हेल्पलाइन या एनटीईएस (NTES) ऐप की मदद ले सकते हैं.

Train route change status: भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. झांसी रेल मंडल के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम तेजी से जारी है. इस कार्य के चलते रेलवे ने 13 जुलाई से 20 जुलाई 2026 के बीच कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रास्तों में बड़ा फेरबदल किया है. इनमें सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली दो मुख्य ट्रेनों के रूट में हुआ है, जो अब नए रूट से चलेंगी…

हैदराबाद-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का नया डायवर्टेड रूट

दक्षिण मध्य रेलवे की आधिकारिक सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 12721 हैदराबाद-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के मार्ग में बड़ा संशोधन किया गया है. ये ट्रेन 13 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक कुल 8 फेरों के लिए अपने पुराने रूट के बजाय बदले हुए रास्ते से चलाई जाएगी. अब यह ट्रेन भोपाल से रवाना होकर शाजापुर रोड, नांद, कोटा, बयाना और मथुरा जंक्शन के रास्ते दिल्ली (निजामुद्दीन) पहुंचेगी. इस रूट बदलाव के कारण इसके नियमित स्टेशनों पर समय सारिणी में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए समय का ध्यान रखें.

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अमृतसर-नांदेड़ एक्सप्रेस का नया रूट

पंजाब से महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी रेलवे ने नया रूट जारी किया है. गाड़ी संख्या 12716 अमृतसर-नांदेड़ एक्सप्रेस का मार्ग 17 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक (कुल 4 फेरे) बदल दिया गया है. ये ट्रेन अपने संशोधित मार्ग यानी मथुरा जंक्शन, बयाना, कोटा, नांद, शाजापुर रोड और भोपाल होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी. यदि आप इस दैरान में इस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो बदले हुए बोर्डिंग स्टेशनों और समय को अवश्य नोट कर लें.

ट्रेन संख्या/नाम परिवर्तित मार्ग अवधि फेरे
12192 जबलपुर–निजामुद्दीन एक्सप्रेस बीना–गुना–ग्वालियर 14 जुलाई–20 जुलाई 2026 7
12721 हैदराबाद–निजामुद्दीन एक्सप्रेस भोपाल–संत हिरदाराम नगर–नागदा–कोटा–बयाना–मथुरा जंक्शन 13 जुलाई–20 जुलाई 2026 8
18238 अमृतसर–बिलासपुर एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन–बयाना–कोटा–नागदा–संत हिरदाराम नगर–भोपाल 16 जुलाई–19 जुलाई 2026 4
12716 अमृतसर–नांदेड़ एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन–बयाना–कोटा–नागदा–संत हिरदाराम नगर–भोपाल 17 जुलाई–20 जुलाई 2026 4

जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का पहिया भी घूमा

मध्य प्रदेश से देश की राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाली एक और बेहद लोकप्रिय ट्रेन का रूट भी बदला गया है. गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस 14 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक कुल 7 फेरे डायवर्ट रहेगी. ये ट्रेन अब अपने नियमित रूट के बजाय बीना-गुना-ग्वालियर होकर निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना होगी. रास्ता बदलने के चलते इस ट्रेन के सफर के समय में कुछ बदलाव हो सकता है, जिसे ध्यान में रखकर ही घर से निकलें.

अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस के रूट में बदलाव

छत्तीसगढ़ और पंजाब के बीच चलने वाली इस ट्रेन को भी यार्ड ब्लॉक के कारण डायवर्ट किया गया है. गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस 16 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक कुल 4 फेरे नए रास्ते से चलेगी. इस ट्रेन को अब मथुरा जंक्शन-बयाना-कोटा-नागदा-संत हिरदाराम नगर और भोपाल के रास्ते आगे के लिए रवाना होगी.

रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ललितपुर स्टेशन पर हो रहा यार्ड रिमॉडलिंग का यह कार्य भविष्य की बेहतर सुरक्षा और स्पीड के लिए जरूरी है. अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से ठीक पहले ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस जरूर चेक कर लें. जाते-जाते बता दें कि अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, एनटीईएस (NTES) मोबाइल ऐप या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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