नई दिल्ली: बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने मंगलवार को शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की. उन्‍होंने कहा, जो नागरिकता अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ हैं. वे आपके घरों में प्रवेश करेंगे, आपकी बहनों और बेटियों का बलात्कार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे,”

बीजेपी सांसद वर्मा ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई से कहा “लाखों लोग वहां (शाहीन बाग) इकट्ठा होते हैं. दिल्ली के लोगों को सोचना होगा और फैसला लेना होगा. वे आपके घरों में प्रवेश करेंगे, आपकी बहनों और बेटियों का बलात्कार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे. आज का समय है, मोदीजी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) और अमित शाह कल आपको बचाने नहीं आएंगे. यह पूरी तरह से बेहतर होगा, अगर दिल्ली के लोग आज जागते हैं,”

पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग प्रदर्शनकारी दिल्ली के निवासियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों से “वहाँ समय है” जागने का आग्रह किया. आगामी दिल्ली चुनाव में भाजपा के लिए पिच करते हुए, उन्होंने दावा किया कि शाहीन बाग में चल रहा विरोध एक घंटे के भीतर समाप्त हो जाएगा यदि भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाती है.

वर्मा ने विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक के दौरान कहा, “अगर 11 फरवरी को भाजपा सरकार बनाती है, तो (विरोध स्थल) शाहीन बाग में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा.”

एक अन्य बयान में भाजपा नेता ने कहा, “अगर हमारी सरकार बनी है, तो मुझे 11 फरवरी के ठीक एक महीने बाद, और मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को हटा दूंगा.”

#WATCH: BJP MP Parvesh Verma says, “…Lakhs of people gather there (Shaheen Bagh). People of Delhi will have to think & take a decision. They’ll enter your houses, rape your sisters&daughters, kill them. There’s time today, Modi ji & Amit Shah won’t come to save you tomorrow…” pic.twitter.com/1G801z5ZbM

— ANI (@ANI) January 28, 2020