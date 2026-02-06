  • Hindi
1.5 किलो चांदी के गहने लूटने के लिए 90 साल की महिला को पलंग समेत उठा ले गए चोर

पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. जांच अभी जारी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर, AI द्वारा बनवाई गई
राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के अरवाड़ क्षेत्र के कोठिया गांव से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. चोरों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पलंग के साथ अगवा कर लिया, ताकि 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषणों को लूट सकें. घटना भिलवाड़ा जिले के कोठिया गांव की है. यहां चोरों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पलंग के साथ अगवा किया और उसके हाथ-पैर बांधकर उसे खेत में छोड़ दिया, उसके बाद आरोपी फरार हो गए. यह घटना तब सामने आई है, जब सोमवार को सवाई माधोपुर जिले के कोडाई गांव में एक महिला की बर्बर हत्या चांदी के गहनों की लूट के लिए की गई थी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है.

घर के कमरों की बाहर से लगा दी कुंडी

पुलिस और अधिकारियों के अनुसार, भिलवाड़ा की घटना बुधवार रात को हुई, जब चोरों ने पूर्व सरपंच नथी देवी माली के घर में चोरी की नीयत से घुसपैठ की. अपराध करने से पहले, उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर लिया और उन्हें बंधक बना लिया. घटना के समय नथी देवी की सास छोटी देवी बरामदे में पलंग पर सो रही थीं. चोरों ने उनकी चांदी की आभूषणें देखकर उनका मुंह बंद किया और उन्हें पलंग सहित पास के खेत में ले जाकर उनके हाथ-पैर बांध दिए.

महिला को खेत में छोड़ गए

इस दौरान अन्य परिवार के सदस्य उठे और देखा कि उनके कमरे बाहर से बंद हैं. उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद गांव वाले पहुंचे और ताले तोड़ दिए. जब छोटे देवी घर में नहीं मिलीं, तो तुरंत खोज शुरू की गई. कुछ ही समय बाद बुजुर्ग महिला को खेत में बेसहारा अवस्था में पाया गया, जबकि चोर पहले ही फरार हो चुके थे.

आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च जारी

परिवार और गांव वालों की त्वरित कार्रवाई के कारण चोर चांदी के गहने नहीं ले पाए. पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. जांच अभी जारी है. पुलिस का मानना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक गहनों वाली महिलाओं को निशाना बनाकर अपराध बढ़ रहे हैं.  6 फरवरी को चांदी की कीमत 2400 रुपए प्रति 10 ग्राम है. पिछले दिनों चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम 3 हजार से ऊपर तक पहुंची थी. जो कि काफी चर्चा में भी रही थी. जिसके बाद लोगों ने  चांदी में पैसा भी इन्वेस्ट किया था. (इनपुट ians हिंदी से)

