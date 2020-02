Coronavirus in Kerala News,

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India) से संक्रमण के तीसरे मामले की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में चीन के वुहान विश्वविद्यालय से केरल (Kerala) लौटा यह छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित है.

स्वास्थ्य मंत्री के. के. शैलजा ने विधानसभा केा बताया कि मेडिकल के छात्र को कासारगोड में कान्हानगढ़ जिला अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है. उन्होंने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है. रविवार तक राज्य में 104 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से तीन में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

देश में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के तीन मामले आए हैं. तीनों चीन से केरल लौटे लोगों में हैं. इससे पहले आए दोनों मामले भी वुहान से लौटे केरल के लोगों में ही आए हैं. दोनों त्रिशूर और अल्पुझा के रहने वाले हैं.

राज्य में कोरोना वायरस के तीन मामले आने के बाद नियम 300 के तहत मंत्री ने विधानसभा को आज इस आशय की जानकारी दी. चीन और कोरोना वायरस से प्रभावित अन्य देशों की यात्रा करने वाले 1,999 लोग फिलहाल केरल में हैं. इनमें से 75 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में आइसोलेशन में रखा गया है.

Kerala Health Minister KK Shailaja: The patient is under treatment at the Kanjangad District Hospital in Kasaragod. The patient’s condition is stable. The patient had returned from Wuhan, China. https://t.co/6id9X57sEq

— ANI (@ANI) February 3, 2020