तीसरा बच्चा पैदा करने पर पैसे देगी सरकार, जानिए कहां शुरू हुई यह योजना

यह राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है. योजना के तहत, तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये देने का प्लान है. आइए जानते हैं पूरी योजना के बारे में...

सरकार का मानना है कि इस तरह की आर्थिक सहायता से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. (Photo from Freepik)

आंध्र प्रदेश में जन्म दर लगातार घट रहा है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है. इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति लाने की घोषणा की है. सरकार अब ऐसी नीति तैयार कर रही है, जो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करे. इस पहल का उद्देश्य जनसंख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भविष्य के लिए संतुलित जनसंख्या बनाए रखना है, ताकि राज्य में काम करने वाले युवाओं की कमी न हो.

आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चा पैदा करने पर मिलेगा पैसा

सरकार की प्रस्तावित योजना के अनुसार, अगर किसी परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी. योजना के तहत बच्चे के जन्म के समय परिवार को 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी. खास बात यह है कि तीसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं. सरकार की योजना है कि तीसरे बच्चे को 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए. इसके अलावा, उस बच्चे को 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा देने का भी प्रस्ताव है. सरकार का मानना है कि इस तरह की आर्थिक सहायता से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे ज्यादा बच्चों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित होंगे.

जानिए कब से लागू हो सकती है नई जनसंख्या नीति

आंध्र प्रदेश सरकार इस नई नीति को जल्द लागू कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार मार्च के अंत तक इस पूरी योजना को अंतिम रूप देना चाहती है. इसके बाद इसे 1 अप्रैल से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य को भविष्य में संभावित जनसांख्यिकीय संकट से बचाने में मदद करेगा. अगर युवा आबादी कम हो जाती है तो उद्योग, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कमी हो सकती है. इसलिए यह नीति लंबे समय में राज्य की आर्थिक मजबूती और विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है.

महिलाओं के लिए नई सुविधा लाने की तैयारी

नई जनसंख्या नीति में सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि महिलाओं की स्वास्थ्य और सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है. सरकार मातृत्व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बना रही है, जहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और IVF जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, हर 50 बच्चों पर एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव है. महिलाओं की सुविधा के लिए कई जगह पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे. कामकाजी महिलाओं के लिए विशाखापत्तनम में 172 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा हॉस्टल बनाने की योजना है. साथ ही सरकार अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के मामलों को कम करने के लिए भी प्रयास करेगी.

दूसरे राज्यों में ऐसी योजना बहुत कम

भारत में अब तक ज्यादातर राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों पर ज्यादा जोर दिया है. लेकिन आंध्र प्रदेश की तरह जन्म दर बढ़ाने के लिए सीधे आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना अभी बहुत कम राज्यों में देखने को मिलती है. हालांकि कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व सहायता योजनाएं जरूर चलती हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण में मदद देना होता है. लेकिन बच्चे के जन्म पर सीधे आर्थिक इनाम देने जैसी नीति फिलहाल आंध्र प्रदेश की इस नई पहल को खास बनाती है.

