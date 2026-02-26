  • Hindi
दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीसरा रनवे बंद, यात्रा प्लान करने से पहले जान लें ये जरूरी बात

Delhi International Airport: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे 11R/29L को एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत बंद कर दिया गया है. जानिए इससे यात्री सेवाओं पर असर पड़ेगा या नहीं.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
Indira Gandhi International Airport: राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीसरा रनवे (11R/29L) बंद कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, बुधवार (25 फरवरी) की रात से ही इसे एक बड़े रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए बंद कर दिया गया है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने ये भी बताया है कि जुलाई की शुरुआत में इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा.

रनवे बंद होने से क्या असर पड़ेगा?

एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा है कि तीसरा रनवे के बंद होने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. हवाई अड्डे पर पहले की ही तरह हर दिन 1,514 मूवमेंट होते रहेंगे. ये प्रतिदिन के औसत से छह कम है.

बता दें कि रनवे को पहले 16 फरवरी से बंद करने का प्लान था लेकिन, पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की वजह से इस योजना को टालना पड़ा.

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बंद रहने के समय के दौरान रनवे की रीसरफेसिंग, एक नया रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (RET) बनाना और एक नया इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) लगाना शामिल है.

रिलीज़ में कहा गया है कि रनवे 11R/29L पर जरूरी अपग्रेड का काम किया जाएगा. इसका मकसद सुरक्षा, परिचालन में आसानी और भविष्य में यात्रियों की सुविधा के लिए क्षमता में वृद्धि करना है. 2008 में शुरू हुआ यह रनवे 17 साल से लगातार सर्विस में है. इसका रेगुलर मेंटेनेंस हुआ है और अब यह विस्तृत रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजरेगा.

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में…

भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है. यह एयरपोर्ट 5,106 एकड़ क्षेत्र में फैला है. पैसेंजर ट्रैफिक और कार्गो ट्रैफिक के मामले में यह देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है. वित्तिय वर्ष 2024-25 में इस एयरपोर्ट से 7.92 करोड़ आए और गए. आई जी आई ए दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है. बैठने की क्षमता के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है.

बता दें कि DIAL के CEO विदेश कुमार जयपुरियार ने कहा है कि रनवे 11R/29L का रिहैबिलिटेशन एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक बार पूरा काम सही तरीके से खत्म हो जाने पर इसे जुलाई की शुरुआत में फिर से चालू कर दिया जाएगा. यात्रियों के लिए राहत की बात ये है कि उनके सफर पर इस मरम्मत कार्यक्रम का बुरा असर नहीं पड़ेगा.

