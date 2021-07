नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने (PM Narendra Modi) डिजिटल भारत (Digital India) अभियान को आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) की साधना करार देते हुए गुरुवार को कहा कि यह दशक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था (India’s capabilities in digital Economy) में देश की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है. पीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में भारत ने जो डिजिटल समाधान तैयार किए हैं, वह आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय हैं. Also Read - डॉ रेड्डीज लेबेरेटरीज को नहीं मिली भारत में स्पुतनिक लाइट के थर्ड फेज के ट्रायल की अनुमति: सूत्र

प्रधानमंत्री ने "डिजिटल भारत" अभियान के 6 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं के मद्देनजर बड़े-बड़े विशेषज्ञ इस दशक को भारत के टेकेड के रूप में देख रहे हैं.

PM मोदी ने कहा, "आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है. यह दशक डिजिटल प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को… ग्लोबल डिजिटल इकॉनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को… बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है. इसलिए बड़े-बड़े विशेषज्ञ इस दशक को 'इंडियाज टेकेड'के रूप में देख रहे हैं."

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ”डिजिटल भारत” कार्यक्रम के कई लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया और उनके अनुभव सुने. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

