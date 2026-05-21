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ये अगले 100 साल की सफलता की शुरुआत, इतिहास जानें और भविष्य का रास्ता बनाएं, एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर बोले चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा

100 years of Essel Group: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्य सभा सदस्य डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमेशा चलते रहना ही कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है.

Published date india.com Published: May 21, 2026 1:41 PM IST
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ये अगले 100 साल की सफलता की शुरुआत, इतिहास जानें और भविष्य का रास्ता बनाएं, एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर बोले चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा
(photo credit Zee Media, for representation only)

100 years of Essel Group: एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर समूह के चेयरमैन और पूर्व राज्य सभा सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा ने गुरुवार (21 मई) को सैंकड़ों-हजारों कर्मचारियों को संबोधित किया और उनके कई रोचक सवालों के जवाब दिए. डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी इस कंपनी की सफलता को अगले 100 साल तक आगे ले जाएं. आप पुरानी सफलता का जश्न मनाएं और साथ ही नई सफलता को हासिल करें. कंपनी के इतिहास को जानें और इसके भविष्य का रास्ता भी बनाएं. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि हम कंपनी में स्टार्टअप जैसा कल्चर चाहते हैं, ताकि हम दिन में 24 घंटे, हफ्ते के सात दिन और साल के 365 दिन तक आगे बढ़ सकें.

कैसे मिलती है बड़ी कामयाबी?

डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि एस्सेल ग्रुप की 100 साल की जर्नी में हमने सीखा कि लोगों पर विश्वास से सफलता का चेन रिएक्शन शुरू होता है. जब हम किसी की जिंदगी बेहतर करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बेहतर होती है. यही एस्सेल ग्रुप की कहानी है. ग्रुप में ऐसे सैकड़ों, हजारों ऐसे उदाहरण हैं. उन्होंने दो ऐसे सहकर्मियों की कहानी साझा कि जो 25 से 50 साल तक इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं.

हमेशा चलते रहने की सीख

डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमेशा चलते रहना ही कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है.इस मौके पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें चरइवेती-चरइवेती… (चलना ही तेरी नियति) की सीख दी गई. यानी थकना मना है और एक विश्वास के साथ चलना है.

कभी रोक नहीं पायी कोई नकारात्मक चीज

डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया कि वह हमेशा विपश्यना मेडिटेशन करते हैं. इसने उन्हें वह ताकत दी, जिससे कोई नकारात्मक चीज उन्हें रोक नहीं पायी. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि उन्होंने कभी खुद की संपत्ति खड़ी नहीं की. कई नकारात्मक प्रचार के बावजूद यह ग्रुप बढ़ता रहा.

बड़े मुकाम पर एस्सेल ग्रुप

  • पंजाब से बिजनेस की शुरुआत.
  • 1981 में 100 करोड़ का टर्न ओवर
    1998     और 1999 में यह ग्रुप देश के बड़े घराने में पहुंच गया
  • 2019 में यह ग्रुप कर्ज में आया
  • 2020 के दशक में ग्रुप फिर से उच्चतम स्तर तक पहुंचा

एआई कैसे बदल रहा जिंदगी?

सवाल-जवाब सेशन के दौरान डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया कि हेल्थ, एजुकेशन से लेकर सभी सेक्टर में AI जिंदगी को बदल रहा है. AI जिंदगी को आसान बना रहा है और भविष्य में और बनाएगा. अमेरिका की कंपनियों से सिर्फ 2026 में 300 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. चीन भी तेजी से AI में निवेश कर रहा है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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