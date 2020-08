नई दिल्‍ली: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज राम मंदिर का भूमिपूजन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. ओवैसी ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. प्रधानमंत्री ने राममंदिर की आधारशिला रखकर कार्यालय की शपथ का उल्लंघन किया है. यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हार और हिंदुत्व की सफलता का दिन है. Also Read - Ram mandir bhoomi pujan: भक्ति में सरोबार हुआ सोशल मीडिया, आज ट्रेंड में हैं श्रीराम, लोग बोले- मोदी जी शुक्रिया

बता दें कि आज सुबह ओवैसी ने ट्वीट करके कहा था, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाल्लाह, बाबरी ज़िंदा है. Also Read - Ram Mandir Bhoomi Pujan: रावण के मंदिर में मनेगा राम मंदिर के भूमिपूजन का उत्सव, गूंजेगा जय श्री राम...

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वह भावुक थे. मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी उतना ही भावुक हूं, क्योंकि मैं सह-अस्तित्व और नागरिकता की समानता में विश्वास करता हूं. श्रीमान प्रधानमंत्री, मैं भावुक हूं, क्योंकि एक मस्जिद 450 साल से वहां खड़ी थी. Also Read - Ram Mandir Bhumi Pujan: राम मंदिर भूमि पूजन से पहले असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट- बाबरी थी, है और रहेगी

The Prime Minister today said he was emotional. I want to say that I am also equally emotional because I believe in coexistence and equality of citizenship. Mr Prime Minister, I am emotional because a mosque stood there for 450 years: AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/2nUjt9IKCk

— ANI (@ANI) August 5, 2020