राहुल गांधी की सांसदी जाने पर मचे घमासान के बीच इस MP की सदस्यता हुई बहाल, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सांसदी खत्म होने पर मचे घमासान के बीच अयोग्य ठहराए गए लोकसभा के एक सांसद की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है. लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल (Mohammed Faizal) की सदस्यता बहाल कर दी गई है. मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल की कैद की सजा मिलने के बाद इसी साल जनवरी में लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था. हालांकि हाईकोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने का हवाला देते हुए अब उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है.

लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल करने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केरल हाईकोर्ट द्वारा 25 जनवरी को पारित आदेश को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद फैजल की लोक सभा सदस्यता को बहाल किया जाता है. बता दें कि, लक्षद्वीप के कवरत्ती के सत्र अदालत ने केंद्रशासित प्रदेश के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद फैजल पीपी को 11 जनवरी 2023 को सजा सुनाई थी.