चेहरा ढककर जाने से ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलेगी एंट्री... बिहार के बाद इस राज्य के ज्वेलरी एसोसिएशन ने लिया ये बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ और इंदौर के ज्वेलरी एसोसिएशन ने सुरक्षा कारणों से दुकानों में चेहरा ढककर (बुर्का, नकाब या मास्क) प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम चोरी की बढ़ती घटनाओं और सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्वेलरी एसोसिएशनों ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. अब इन राज्यों के प्रमुख ज्वेलरी शोरूमों में कोई भी व्यक्ति चेहरा ढककर प्रवेश नहीं कर पाएगा. छत्तीसगढ़ और इंदौर के ज्वेलरी बाजारों में बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठकों ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जो केवल दुकान के शटर और सीसीटीवी कैमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक मंशा के इर्द-गिर्द घूम रही है.
सुरक्षा का हवाला और CCTV की चुनौतियां
ज्वेलरी व्यापारियों का कहना है कि यह निर्णय चोरी, धोखाधड़ी और डकैती की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया गया है. छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि हाल ही में राजिम-गोबरा-नवापारा में हुई डकैती में आरोपियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जिससे पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज पहचान के लिए बेकार साबित हुए. व्यापारियों का तर्क है कि जब चेहरा ही नहीं दिखेगा, तो करोड़ों रुपये के सोने और हीरे की सुरक्षा कैसे होगी? उनका स्पष्ट कहना है कि यह किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए है.
एडवाइजरी बनाम प्रतिबंध
इंदौर के मशहूर सराफा बाजार में इसे औपचारिक प्रतिबंध के बजाय एक एडवाइजरी के रूप में जारी किया गया है. यहां महिला ग्राहकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे दुकान में प्रवेश करने से पहले पहचान के लिए अपना स्कार्फ या चेहरा ढकने वाला कपड़ा थोड़े समय के लिए हटा दें. व्यापारियों का कहना है कि यह नियम लिंग-तटस्थ है और उन सभी पर लागू होता है जिनका चेहरा स्पष्ट नहीं है, चाहे वे हेलमेट पहने हों, मास्क लगाए हों या गमछा बांधे हों.
इस फैसले पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि व्यापारियों को सुरक्षा का हक है, लेकिन धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी अलग-अलग स्वर उभरे हैं. समुदाय के प्रतिनिधि ताहिर खान ने इसे व्यापारियों का अधिकार बताते हुए कहा कि ग्राहक भी अपनी सुविधा अनुसार दुकान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एडवाइजरी में केवल बुर्का या नकाब शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यह भेदभावपूर्ण लग सकता है; सुरक्षा के लिए इसे सभी प्रकार के फेस-कवरिंग पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए. कुल मिलाकर, ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन अपने रुख पर कायम हैं कि पहचान नहीं तो प्रवेश नहीं का सिद्धांत सुरक्षा के लिए अनिवार्य है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि अन्य राज्य भी इस सुरक्षा मॉडल को अपनाते हैं या नहीं.
