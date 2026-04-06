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This Summer Delhi Residents Wont Face Water Shortages Government Cm Rekha Gupta Itself Reviewing Situation With Lg

दिल्लीवासियों को नहीं होगी पानी की किल्लत! गर्मी से पहले एक्शन में सरकार, CM रेखा गुप्ता ने LG के साथ लिया जायजा

गर्मी के आते ही देश की राजधानी में बिजली कटआउट, पानी की किल्लत और आग जैसी घटनाएं ज्यादा सुनने को मिलती है. दिल्ली सरकार इस बार इन चुनौतियों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इन तैयारियों की जानकारी एलजी तरनजीत सिंह संधू को दी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

चित्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू

गर्मी का मौसम आते ही देश में जगह-जगह पर पानी की समस्या, आग लगने और बिजली कट आउट की घटना बढ़ने लगती है. दिल्ली सरकार किसी भी संभावित और अप्रत्याशित घटना से लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुकी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इन घटनाओं से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. वहीं, सीएम ने खुद एलजी तरनजीत सिंह संधू से भेंट कर आगामी गर्मियों के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी दी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

दिल्ली CM ने एलजी से की मुलाकात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलजी तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर उन्हें सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी दी. रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति, बिजली प्रबंधन, स्वास्थ्य सर्विसेज और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने एलजी को बताया कि इस बार दिल्लीवालियों को गर्मी के मौसम में किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा.

माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी से भेंट कर आगामी गर्मियों के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान जल आपूर्ति, बिजली प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य है कि गर्मी के मौसम में… pic.twitter.com/GPxrNVzIBS — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 6, 2026

दिल्ली सीएम ने एलजी को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही सभी सुविधाएं जारी रखने के लिए सरकार की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

भाजपा स्थापना समारोह में भी शामिल हुई CM

बता दें कि आज भाजपा का 47वां स्थापना दिवस है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली भाजपा कार्यलय पर ध्वजारोहण किया. इस दौरान भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा भी मौजूद रहे. इस मौके पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की यह गौरवशाली यात्रा राजनीति में शुचिता और सिद्धांतों के प्रति उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. हम उस संगठन के सिपाही हैं, जिसकी कार्यसंस्कृति में सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर दल और अंत में स्वयं का मूलमंत्र रचा-बसा है. अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों से कभी समझौता न करने की इसी निष्ठा ने आज हमें जनता के अटूट विश्वास का केंद्र बनाया है. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने तथा सेवा का संकल्प ही हमारी विशिष्ट पहचान है.

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