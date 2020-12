Most Retweeted Tweet of PM Modi: लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा किया गया एक ट्वीट सबसे ज्यादा Retweet किये जाने की श्रेणी में आ गया है. पीएम मोदी ने दीप जलाने की अपील का ट्वीट (PM Narendra Modi Twitter) किया था. ये ट्वीट ट्विटर पर ‘राजनीति में सबसे अधिक रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट’ था. कंपनी ने मंगलवार को यह घोषणा की. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, मोदी ने नागरिकों से नौ मिनट के लिए सभी लाइट बंद करने और 5 अप्रैल को लैंप या टॉर्च या सेलफोन फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया था. Also Read - Bharat Bandh के बीच PM मोदी ने पंजाब के पूर्व CM बादल से फोन पर की बात, दीं शुभकामानाएं

बिजनेस में सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट रतन टाटा का रहा, जिन्होंने कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता जताई थी. शीर्ष उद्योगपति ने महामारी से प्रभावित समुदायों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कंपनी की ओर से 500 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की थी.

ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी ने कहा, "जिस तरह का यह साल रहा है, 2020 में ट्विटर पर कन्वर्सेशन अद्भुत था. इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई से लेकर, उत्सव के क्षणों में आनन्दित होना, उन समुदायों के लिए खड़े होना जो महामारी से प्रभावित हुए, शो, रुचियों और यादों के संबंध में बॉन्डिंग, भारत इस साल साथ में ट्विटर पर खबूसूरती से आया."

यह वर्ष माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आभार की भावना भी लाया. डॉक्टर और शिक्षकों के प्रति विशेष सम्मान की भावना के साथ, विश्वभर में कृतज्ञता या आभार व्यक्त करने वाले ट्वीट्स में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कोविड-19 को छोड़कर प्रशंसकों ने सुशांत सिंह राजपूत और उनके करियर को श्रद्धांजलि दी और हाथरस में एक दलित युवती के कथित दुष्कर्म की निंदा की. फरवरी में नेवेली में अपने प्रशंसकों के साथ अभिनेता विजय की सेल्फी सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट था, जिसका जश्न तमिल सितारों ने ट्विटर पर अपने समुदाय के साथ मनाया.