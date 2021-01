नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिक कोरोना संक्रमण काल में जब अपने-अपने गांवों की ओर लौट गए तो तब उन राज्यों को उनकी अहमियत का पता चला जो पहले कभी उन्हें ‘‘अपमानित’’ किया करते थे. प्रधानमंत्री ने अपनी इस टिप्पणी के दौरान किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लिया. Also Read - COVID-19 Cases: भारत में नए साल के पहले दिन कोरोना के 20,036 मामले दर्ज, कुल आंकड़ा 1,02,86,710

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लागू किए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली और मुंबई सहित कई प्रमुख शहरों में औद्योगिक गतिविधियां ठप्प हो गई थीं और इस कारण प्रवासी श्रमिकों ने अपने गांवों की ओर पलायन शुरू कर दिया था. Also Read - Lockdown Extension News: इस राज्य में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया Lockdown, जानें क्या होंगी रियायतें...

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से छह राज्‍यों के छह शहरों में वैश्‍विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-भारत) के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद यह बात कही. Also Read - Night Curfew: इस राज्य में न्यू ईयर पार्टी का मजा हुआ किरकिरा, रात भर लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू

Affordable Sustainable Housing Accelerators -India (ASHA-India) program is being run in the country to promote research and startups in modern housing technology: PM Narendra Modi at the launch of Light House Projects across six states pic.twitter.com/8fCZHZCpNF

— ANI (@ANI) January 1, 2021