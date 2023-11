Hindi India Hindi

Threat Message To Mumbai Police Before India Vs New Zealand Semifinal Cricket Match

IND vs NZ: 'नापाक घटना को देंगे अंजाम...', भारत-न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच से पहले मुंबई पुलिस को धमकी

15 नवंबर को मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच होना है. इससे पहले भी किसी ने एक्स पर मुंबई पुलिस को धमकी दी है.

Threat to Mumbai Police Before Match: आज (15 नंवबर) मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड का सेमी फाइनल (India vs New Zealand Semifinal) मैच होने वाला है. इससे पहले मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला है. मुंबई पुलिस ने खुद इस बात की जानकारी दी है.

मुंबई पुलिस का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक्स पर मुंबई पुलिस को धमकी भरा संदेश पोस्ट किया कि आज वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड के दौरान एक नापाक घटना को अंजाम दिया जाएगा. इसे देखते हुए स्टेडियम के आसपास के इलाके में कड़ी निगरानी की जा रही है.

साथ ही आस-पास के इलाके में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उस व्यक्ति ने अपने पोस्ट पर मुंबई पुलिस को टैग किया था और एक फोटो में बंदूक, हथगोले और गोलियां दिखाई थीं.