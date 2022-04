Kashmir, jammu and Kashmir, Shopian: दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आज गुरुवार को एक दुर्घटना में सेना के तीन जवान शहीद हो गए और पांच अन्य घायल हो गए हैं. यह हादसा तब हुआ, जब सेना का वाहन शोपियां जिले के बडीगाम गांव में मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहा था और दक्षिण कश्मीर के कनिपोरा गांव के पास पलट गया.Also Read - राजस्थान: खाई में गिरा यात्रियों से भरा वाहन, तीन बच्चों सहित पांच की मौत और 15 घायल

सेना ने बताया कि खराब मौसम के कारण सड़कें गीली थीं जिससे वाहन फिसल गया. वाहन शोपियां में मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहा था जहां सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के चार आतंकवादियों को मार गिराया गया है.

Three Army personnel lost their lives and five soldiers were injured after the vehicle they were traveling in overturned near Kanipora village of South Kashmir’s Shopian district, enroute to an encounter site at Badigam, Shopian: PRO (Defence) Srinagar

