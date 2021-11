जम्मू: आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JEM) की मदद करने वाले तीन लोगों को जम्मू शहर के बाहरी इलाके में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार हुए लोगों के पास से 43 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई. आरोपी ये नकदी पंजाब से दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के वित्तपोषण के लिए ले जा रहे थे. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - एनकाउंटर का विरोध कर रहीं महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में अपने आवास पर हाउस अरेस्‍ट, ED ने भाई को किया तलब

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंदन कोहली ने कहा कि गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. सूचना मिली थी कि नकदी की एक खेप पंजाब से दक्षिण कश्मीर भेजी जा रही है. इसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा क्षेत्र में सिधरा पुल पर जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

J&K | Jammu police arrested three associates of terror operatives at Sidhra Bridge area and recovered 43 lakh rupees in cash from their possession which they were transporting from Punjab to South Kashmir, police said on Wednesday pic.twitter.com/hWBTBdUHAi

— ANI (@ANI) November 17, 2021