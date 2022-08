राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल (NSA Ajit Doval) की सुरक्षा में चूक के बाद CISF के तीन कमांडो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ-साथ VIP सेक्योरिटी यूनिट के दो अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है. बता दें कि इस साल की शुरुआत में NSA अजित डोवाल के घर की सुरक्षा में लगी सेंध की वजह से यह कार्रवाई की गई है. एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी दी. मालूम हो कि NSA अजित डोवाल को ‘Z Plus’ सुरश्रा मिली हुई है. उनकी सुरक्षा CISF की SSG ग्रुप करती है.Also Read - कोलकाता: CISF के जवान ने दो सीनियर अधिकारियों को AK 47 से गोली मारी, एक की मौत

3 CISF commandos dismissed from service following security breach at residence of NSA Ajit Doval earlier this year: Officials

घटना 16 फरवरी की है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तरफ से की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (Court Of Inquiry) के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पांच अधिकारियों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है.

Three CISF commandos have been dismissed while one DIG and a commandant rank officer of the force transferred following security breach at residence of NSA Ajit Doval in February this year: Officials

