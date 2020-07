जम्मू: पाकस्तानी सैनिकों ने जम्मू -कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के समीप अग्रिम क्षेत्रों और रिहायशी स्थानों पर शुक्रवार रात को गोलाबारी की, जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई. भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया. Also Read - रक्षा मंत्री लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर रवाना, आर्मी चीफ के साथ बॉर्डर पर लेंगे सुरक्षा का जायजा

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, ”शुक्रवार को रात नौ बजकर 20 मिनट पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के पुंछ सेक्टर के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के आसपास मोर्टार दागने लगी और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने लगी.” अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने करमारा सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे रिहायशी क्षेत्रों पर भी भारी गोलाबारी की. Also Read - Kashmir Martyrs' Day: इतिहास में पहली बार ‘शहीद दिवस’ पर नहीं हुआ कोई कार्यक्रम

एक रक्षा प्रवक्ता के अनुसार एक गोला करमाना गांव के एक मकान में आ फटा, जिससे मोहम्मद रफीक (58), उनकी पत्नी राफिया बी (50) और बेटे इरफान (15) की मौके पर ही मौत हो गई. कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हो गये और कुछ लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने कहा, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है. खबर लिख जाने तक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और गोलाबारी जारी थी. Also Read - बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का जायजा लेने जम्मू पहुंचे सेना प्रमुख, बोले- पाक की हरकतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

Jammu and Kashmir: Three civilians were killed in ceasefire violation by Pakistan in Karmarha sector of Gulpur area, Poonch district, yesterday pic.twitter.com/BW5450ngMv

— ANI (@ANI) July 18, 2020