गोल्ड स्मगलिंग में शामिल लोग विदेशों से कम कीमतों पर सोना लाकर भारत में बेचकर मोटी कमाई करते हैं. यह लोग सोने की तस्करी के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, कभी खाने के बॉक्स में तो कभी कपड़ों में छिपाकर इन्हें लाया जाता है. ताजा मामला अंडरगारमेंट से जुड़ा है, हैदराबाद कस्टम विभाग ने शनिवार को तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो दुबई से भारी मात्रा में सोना अपने अंडरगार्मेंट में छिपाकर ला रही थीं. इन्होंने अपनी ब्रा, पेंटी के अलावा हेयरबैंड में सोने को छिपाया हुआ था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीन महिलाओं के पास से 3283 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत एक करोड़ 72 लाख रुपये बताई जा रही है.Also Read - सोने की तस्करी: दिल्ली, मुंबई और पटना से 65.46 KG विदेशी सोना जब्त, कीमत 33.40 करोड़ रुपए

दरअसल, दुबई की फ्लाइट से आई एक महिला पैसेंजर के हाव भाव देखकर वहां तैनात सीमा शुल्क के अधिकारियों को थोड़ा संदेह हुआ. उन्होंने आशंका के तहत महिला को रोका तो वह बुरी तरह से परेशान हो गई. तलाशी में उसके हेयरबैंड और कपड़ों के कुछ हिस्सों से करीब 234 ग्राम सोमा मिला. इसके बाद दो और महिलाएं इसी तरह दबोची गईं, जो अपने अंडरगार्मेंट में सोने को छिपाकर ले जा रही थीं. Also Read - बिहार के मुजफ्फरपुर में 50 लाख रुपये के सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार, जानें कहां छिपा रखा था GOLD

3 female passengers from caught carrying gold in their undergarment. They had come from Dubai 🤲🏻 pic.twitter.com/p7D8CbcSPm

— Facts (@BefittingFacts) October 8, 2022