By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पंजाब की बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए थे 3 आदमी, 30 महीने बाद लौटे- पढ़िए उनपर क्या कुछ गुजरी
जोगिंदर सिंह, गुरमेज सिंह और छिंदर सिंह ने बताया कि वे लोग अपने घर लौटने की उम्मीद खो चुके थे. फिर अचानक एक दिन उन्हें बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया.
पंजाब में बाढ़ पिछले दो सालों 2023 में जुलाई के आसपास और 2025 में अगस्त अंत से सितंबर तक आई. दोनों बार की भारी बारिश और बाढ़ से काफी तबाही हुई थी. दोनों बार बाढ़ की मुख्य वजह भारी वर्षा, नदियों के उफान और कुछ बांधों से पानी छोड़े जाना माना गया. 2023 की बाढ़ में कई जिलों पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, आदि में सड़कें, खेत और गांव प्रभावित हुई. लाखों एकड़ जमीन में में पानी भरा. लगभग 2 लाख एकड़ के आसपास धान के खेत डूबे. रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमानित कुल नुकसान ₹1,000-3,000 करोड़ के बीच था. अब फिर से 2023 की बाढ़ इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि जुलाई 2023 की बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए तीन लोगों को 30 महीने बाद रिहा कर भारत लौटा दिया गया है.
फिरोजपुर जिले के गांव से बहे
तीन लोग सतलुज नदी के किनारे बसे फिरोजपुर जिले के गांव किलचे के रहने वाले जोगिंदर सिंह, गुरमेज सिंह और छिंदर सिंह को सतलुज नदी से आया पानी का तेज बहाव अपने साथ पाकिस्तान ले गया था. उसके बाद वहां इनके साथ साथ गुजरी पूरी दास्तां इन्होंने वापस देश लौटकर बयां की है.
पाकिस्तान पहुंचने के बाद क्या बीती
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीनों ने बताया कि जब पाकिस्तान पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर पुलिस को बुलाया. पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांधी और ले गए. 4-5 दिन पीटा और पूछा कि पाकिस्तान क्यों भेजा गया है. जोगिंदर सिंह, गुरमेज सिंह और छिंदर सिंह ने यकीन दिलाया कि वे लोग बहकर आए हैं, तब पीटना बंद किया. पहले कसूर जेल फिर लाहौर जेल में अलग अलग बंद किया. बंद होने के 15 महीने बाद पहली बार घर पर बात करने की इजाजत मिली थी.
लौटने की उम्मीद खो चुके थे
जोगिंदर सिंह, गुरमेज सिंह और छिंदर सिंह ने बीबीसी हिंदी को बताया कि वे लोग अपने घर लौटने की उम्मीद खो चुके थे. फिर अचानक एक दिन उन्हें बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है.
सीमा पार पहुंचे लोगों की जांच वहां की सुरक्षा एजेंसिया करती हैं, जांच पूरी होने के बाद ऐसे लोगों को लौटाने के लिए भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संपर्क किया जाता है. लेकिन इनके भेजने की कोई तय समय सीमा नहीं होती, वापस लौटने का समय जांच में लगने वाले समय पर निर्भर करता है.
2025 की बाढ़ बहुत ज्यादा विनाशकारी
2023 की बाढ़ की तुलना में 2025 की बाढ़ बहुत ज्यादा विनाशकारी थी. यह बाढ़ 1988 के बाद सबसे खराब मानी गई, जिसमें 50+ मौतें, 20 लाख+ लोग प्रभावित, 2 लाख+ हेक्टेयर फसल डूबी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें