नई दिल्ली : भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में एक (India vs Pakistan T20 Match) मैच हुआ. भारत को इस मैच में हार का मुंह देखना पड़ा. निश्चित तौर पर एक खेल प्रशंसक तौर पर आप पाकिस्तान की टीम (Pakistan Cricket Team) ने जिस तरह से यह मैच खेला उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जीत या कहें भारत की हार का जश्न मनाना सरासर देश के साथ गद्दारी है. आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों (Kashmiri Students) ने पाकिस्तान के हाथों भारत की हार पर जश्न मनाया. यह कैसी मानसिकता है जो आपको उस देश की हार पर जश्न मनाने को प्रेरित करती है, जहां आप रहते हैं, जिस देश की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. इन कश्मीरी छात्रों का जश्न मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

ज़ी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये छात्र भारत की हार का जश्न मना रहे थे, लेकिन भूल गए कि Prime Minister's Special Scholarship Scheme के तहत भारत सरकार से मिल रहे वजीफे पर ही वह आगरा के कॉलेज में पढ़ रहे थे. इसे देश से गद्दारी न कहें तो और क्या कहा जाए, ये छात्र स्कॉलरशिप तो भारत सरकार से लेते हैं, लेकिन जय-जयकार पाकिस्तान की करते हैं.

ज़ी मीडिया को इन छात्रों के कुछ Whats App Chats भी मिले हैं. इन चैट्स से साफ पता चलता है कि वह पाकिस्तान से कितना प्रेम करते हैं और भारत के खिलाफ उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है. 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इन तीन कश्मीरी छात्रों ने जश्न के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी लगाए थे. यही नहीं इन्होंने अपने Whats App Status पर भी मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के नमाज पढ़ने का वीडियो लगाने के साथ ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी. कॉलेज के अन्य छात्रों की शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार किया गया.

इनायत अल्ताफ शेख, साकेत अहमद गनी और अरसीद युसूफ नाम के यह तीनों कश्मीरी छात्र आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ रहे थे. यानी भारत के पैसों से ही पढ़ाई और भारत की ही हार पर जश्न, दोनों एक साथ.

Prime Minister’s Special Scholarship Scheme को साल 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान शुरू किया गया था. इस स्कीम का मकसद जम्मू-कश्मीर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों में पढ़ाई के लिए समान अवसर देना था. यह योजना शुरू होने के बाद से अब तक हर वर्ष 4-5 हजार कश्मीरी छात्र देशभर के अलग-अलग राज्यों के कॉलेजों और Universities में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं. स्कीम के तहत छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च PMO उठाता है, यही नहीं Maintenance Fees के रूप में हर वर्ष एक लाख रुपये भी दिए जाते हैं. देश की सरकार इन छात्रों पर इतना खर्च करती है, लेकिन देशभक्ति की बजाय यह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के गुड़ गाते हैं.

ज़ी मीडिया के अनुसार इनायत अल्ताफ शेख नाम के कश्मीरी छात्र अपने Whats App Status पर लिखा, ‘क्या हाल हुआ इंडिया का. Well Played Pakistan, Win By 10 Wickets. रिज़वान बाबर Love You.’ अपने दूसरे Status में वह मोहम्मद रिज़वान की मैच के दौरान नमाज़ पढ़ने वाली तस्वीर लगाकर लिखता है – It Deserve Win. यानी ये जीत के हकदार थे. एक अन्य Status में ये पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी की तस्वीर लगाकर लिखा, कोई पूछे तो बोलना कि लाला का दामाद आया था. यानी शाहीद अफरीदी का. यह छात्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को भी सैल्यूट करता है.

कश्मीरी छात्र अरसीद युसूफ ने अपनी Whats App Chat में लिखा, कश्मीर मेरा देश है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का भाग है. फिर उसने लिखा कि समझ रहे हो. दूसरी तरफ से जब एक छात्र ने उससे पूछा कि क्या भारत तुम्हारा देश नहीं है तो उसने लिखा, मेरा देश कश्मीर है. इसी चैट में युसूफ ने भारत के लिए अपशब्द भी लिखे और पाकिस्तान की तारीफ की. इस मामले में दर्ज FIR में भी इस बात का विस्तार से जिक्र है.

तीनों आरोपियों (Kashmiri Students) को आगरा की एक कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इन छात्रों के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में तीनों छात्र पढ़ते थे, वहां की Hostel Discipline Committe ने भी इन्हें तुरंत प्रभाव से Suspend कर दिया है.