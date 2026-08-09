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JPSC के तीनों सदस्यों ने एक साथ दिया इस्तीफा, अब CID करेगी पूछताछ

तीनों सदस्यों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेज दिया है. हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. वहीं, 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID अब इन तीनों सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ करेगी.

Written by: Ikramuddin
Published: August 9, 2026, 9:27 PM IST
JPSC के तीनों सदस्यों ने एक साथ दिया इस्तीफा, अब CID करेगी पूछताछ
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार को बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया. आयोग के तीन सदस्यों डॉ. अजीता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. तीनों सदस्यों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेज दिया है. हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. वहीं, 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID अब इन तीनों सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ करेगी.

सोमवार से शुरू होगी पूछताछ

अधिकारियों के मुताबिक, CID सोमवार से तीनों सदस्यों से पूछताछ शुरू करेगी. सोमवार को डॉ. अजीता भट्टाचार्य, मंगलवार को डॉ. अनिमा हांसदा और बुधवार को डॉ. जमाल अहमद से पूछताछ की जाएगी. जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी तीनों को दोबारा भी पूछताछ के लिए बुला सकती है. जांच के दौरान परीक्षा की प्रक्रिया, आयोग के स्तर पर लिए गए फैसलों और कथित अनियमितताओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

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कथित धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन

JPSC की हालिया प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धांधली को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं. ऐसे समय में आयोग के तीन सदस्यों का एक साथ इस्तीफा देना महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. इस मामले की जांच में CID पहले ही JPSC के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते से चार दौर में पूछताछ कर चुकी है. उनसे परीक्षा प्रक्रिया और आयोग के स्तर पर लिए गए फैसलों से जुड़े कई सवाल किए गए थे. जांच एजेंसी अब मौजूदा मामले में आयोग के अन्य जिम्मेदार लोगों से भी जानकारी जुटा रही है.

अन्य लोगों से भी होगी पूछताछ

शनिवार को पांच दिनों की रिमांड के दूसरे दिन मुख्य सचिव कार्यालय में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार और परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) के अकाउंटेंट रक्षक सिंह से भी पूछताछ जारी रही. CID दोनों से परीक्षा की प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और इससे जुड़े लोगों के बीच संपर्क को लेकर जानकारी जुटा रही है.

जांच एजेंसी को पूछताछ के दौरान जो तथ्य और सुराग मिल रहे हैं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, जांच में अगर कुछ और लोगों की भूमिका सामने आती है तो आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. फिलहाल CID की जांच 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की पूरी कड़ी समझने पर केंद्रित है. (IANS hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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