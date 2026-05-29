लखनऊ में आंधी का कहर- चार बाग स्टेशन का टिन शेड गिरा- तीन घायल, RPF-GRP राहत कार्यों में जुटे

Lucknow’s Charbagh Railway Station’s Tin Shed Collapses: चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम के अचानक करवट बदलने से आए आंधी-तूफान ने यूपी में कुछ शामत लाने का काम किया है. यहां शुक्रवार सुबह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ा टिन शेड अचानक भरभराकर गिर गया. इसकी चपेट में एक टीटीई समेत कुल 3 लोग आ गए, जो घायल हो गए हैं. शेड गिरने की खबर सुनकर आरपीएफ और जीआरपी तुरंत हरकत में आई और राहत कार्यों में जुट गई. इन्होंने तुरंत स्थिति पर काबू पाते हुए घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम गुरुवार शाम से ही बदला हुआ है. शुक्रवार की सुबह लखनऊ और प्रयागराज में तेज आंधी और छिटपुट बौछारें हो रही थीं. इस समय हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी. ऐसे में यहां यह सुबह 8:15 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टिन शेड गिर गया.
लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा । तीन शेड गिरा TT समेत 2 यात्री घायल।#LucknowNews #charbaghstation #lucknow #reelschallenge pic.twitter.com/YSSqQBN9d1
— Faridul Hasan (@faridulhasan98) May 29, 2026
इस वक्त कोलकाता से देहरादून की ओर जाने वाली कुंब एक्सप्रेस का आने का समय निर्धारित था और यात्री इस ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े थे. टिन शेड के गिरने से वहां हड़कंप मच गया और स्टेशन अधिकारियों समेत GRP और RPF के जवान तुरंत हरकत में आ गए.
चारबाग रेलवे स्टेशन पर हादसा: प्लेटफॉर्म पर बना टिन शेड गिरा, एक टीटी समेत दो लोग घायल। घटना के बाद कर्मचारी टिन शेड को ठीक करने में जुटे। #Charbagh #Lucknow #FridayFitness pic.twitter.com/34Gzh1LKzg
— Faizal Khan (@Faizal_UP) May 29, 2026
बता दें इससे पहले गुरुवार को आए आंधी तूफान से उत्तर प्रदेश के हमीरपुल जिले में एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही यहां पुलिस और बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख जाहिर करते हुए राहत और बचाव दलों से सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.
बता दें यह पुल बेतवा नदी पर बन रहा था. इस पुल के निर्माणकार्यों में जुटे मजदूर रात को इसके नीचे ही सो रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इस पुल के मलबे में अभी भी कई अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका है.
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