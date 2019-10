श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को तीन आतंकवादी मारे गए. मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हो गया. इस बात की सूचना उच्च अधिकारियों ने दी. उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा दी गई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. इस दौरान अनंतनाग के पाजलपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई. अधिकारी ने बताया कि सभी तीनों स्थानीय आतंकावादियों को मार गिराया गया है. शवों की पहचान की जा रही है. सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकी हिज्बुल मुजाहिद्दीन से संबंधित थे.

Jammu and Kashmir: Encounter underway in Pazalpora area of Anantnag. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/7oX3yFLbiy

— ANI (@ANI) October 16, 2019