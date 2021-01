weather, rain, Thunderstorm, Delhi, haryana, himachal, UP NEWS: मौसम विभाग ने आज सुबह देश की राजधानी दिल्‍ली, हरियाणा और पश्‍च‍िम यूपी समेत कई जगह बारिश का अलर्ट जारी किया है और कुछ ही समय में बारशि हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद तापमान में गिरावट आने का अनुमान है और दिल्‍ली, हरियाणा समेत वेस्‍ट यूपी में आज मंगलवार को तीसरे दिन भी बारिश का अनुमान है. वहीं, हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश होने की ‘ऑरेंज’ चेतावनी जारी की गई है. कम ऊंचाई वाले इलाकों में गरज के साथ बारिश होने और बिजली कड़कने और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की है. Also Read - Weather Update: 5 जनवरी तक इन राज्यों में होगी बारिश, गिरेगा तापमान, जानें क्या है आपके राज्य का हाल

आईएमडी के मुताबिक, दिल्‍ली से लगे रेवाड़ी, कोसली, भिवारीम महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मट्टनहाई, फरूखनगर, झज्जर, रोहतक, मेहम, गोहाना, जींद, सोनीपत, खरखौदा, पानीपत में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ गरज के साथ और अधिक बारिश होने वाली है. Also Read - Muradnagar Crematorium Roof Collapes Incident: मुरादनगर में श्मशान घाट पर छत ढहने से 23 की मौत, सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश, पीएम मोदी ने जताया दुख

भारत मौसम विभाग ने शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ गौतम बुद्ध नगर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अगले तीन घंटों के दौरान आज हल्की से मध्यम बारिश बिजली की गरज और चमक के साथ गिरने की संभावना है.

Light to moderate rain/thundershowers and lightning are very likely to occur today during next three hours at an isolated places over Shamli, Baghpat, Ghaziabad, Meerut, Hapur Gautam Buddha Nagar districts and adjoining areas: IMD

— ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2021