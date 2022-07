Dalai Lama, Ladakh, Leh, LAC, China, India, Tibetan; तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा आज अपनी लद्दाख यात्रा शुरू करते हुए लेह हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं. तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा की आज शुक्रवार से शुरू हो गई है. दलाई लामा शुक्रवार को चीन की सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश पहुंचें. दलाई लामा के यहां लगभग एक महीने तक रहने का कार्यक्रम है.Also Read - I2U2 शिखर सम्मेलन: UAE भारत में कृषि पार्क परियोजना में 2 बिलियन US डॉलर का निवेश करेगा

दलाई लामा की लद्दाख यात्रा को लेकर चीन के नाराज होने की आशंका है. पूर्वी लद्दाख में टकराव के कई बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैन्य गतिरोध के बीच आध्यात्मिक नेता की लद्दाख यात्रा हो रही है. पूर्वी लद्दाख में टकराव के कई बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैन्य गतिरोध के बीच आध्यात्मिक नेता की लद्दाख यात्रा से चीन के नाराज होने की आशंका है.

#WATCH Tibetan spiritual leader Dalai Lama arrives at Leh airport as he commences his Ladakh visit today pic.twitter.com/KLlZphytvw

— ANI (@ANI) July 15, 2022