चंडीगढ़: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखा है कि टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए हिसार की बाजार समिति के एक कर्मचारी को थप्पड़ लगा दिया और बाद में चप्पल से उनकी पिटाई कर दी. वीडियो में दिखा है कि हिसार के आदमपुर की भाजपा नेता ने सरेआम कर्मचारी को थप्पड़ लगा दिया और फिर चप्पल से उनको पीट डाला. वीडियो में दिखा है कि फोगाट और उनके साथ वहां मौजूद अन्य लोग मास्क नहीं पहने हुए थे जबकि हरियाणा सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी बना रखा है. Also Read - Viral Video: झारखंड के ये भाई-बहन रातोंरात बने स्टार, डांस वीडियो वायरल, लाखों व्यूज, देखें...

अपने टि्वटर हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, ''खट्टर साहब, क्या हरियाणा के कर्मचारी आपके नेताओं से अपमानित हो थप्पड़-चप्पल खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के कर्मचारी भाजपा के नौकर हैं? क्या कर्मचारी जानवर हैं? कार्यवाही कब करेंगे?''

उन्होंने ट्वीट किया, ''जान लें, हरियाणा की जनता आपको माफ नही करेगी. बाजार समिति के सचिव को जानवरों की तरह पीट रही हैं आदमपुर, हिसार की भाजपा नेता. क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? क्या खट्टर साहब कार्यवाही करेंगे? क्या मीडिया अब भी चुप रहेगा?''

बहरहाल, भाजपा नेता ने हिसार में मीडियाकर्मियों को बताया कि वह किसानों की कुछ समस्याओं के संबंध में शुक्रवार को जिला बाजार समिति के अधिकारियों से मिलने के लिए गयी थी. उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी उन्हें हिसार जिले के बालसमंद इलाके में एक स्थान दिखा रहा था जहां किसानों की सुविधा के लिए शेड बनाया जा सकता है. इसी दौरान कर्मचारी ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की.

