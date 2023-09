Sanatan Remark: जब तक एक-एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है... जानें स्मृति ईरानी ने क्या कहा

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान (Sanatan Dharma remarks) को लेकर BJP लगातार हमलावर है. अब भाजपा की तेजतर्रार नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के द्वारका में बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि जब तक भारत में भक्त जीवित हैं, तब तक सनातन को चुनौती देने वालों की हसरतें पूरी नहीं होंगी.

दिल्ली के द्वारका में आयोजित एक कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल स्मृति ईरानी ने उदयनिधि स्टालिन और उनकी ही तरह सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचें. …कि जब तक एक-एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक ऐसा कोई नहीं जो धर्म को चुनौती दे. कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे. आप सबसे पुन: आग्रह है कि जोर से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की… जय.’