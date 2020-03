नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सोमवार को सामने आया था. मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में दूसरे दिन मंगलवार को कहा, जहां लोगों की जान को खतरा हो, मैं सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकूंगा. उन्‍होंने बताया कि निजामुद्दीन मरकज से लाए गए 1,548 लोगों में से 441 में लक्षण नजर आए, जिनके टेस्‍ट कराए जा रहे हैं. Also Read - SBI के 2,56,000 कर्मचारी 2 दिन की सैलरी से PM CARES Fund में 100 करोड़ रुपए दान देंगे

दिल्‍ली में 97 मामलों में से 24 केस निजामुद्दीन मरकज से हैं. 41 की विदेश यात्रा की हिस्‍ट्री है और 22 विदेशी यात्री परिवारों के सदस्‍य हैं. मुख्‍यमंत्री केजवरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी तक समुदाय के स्तर पर नहीं पहुंचा है.

सीएम केजरीवाल ने कहा, अभी तक 1,548 लोगों को निजामुद्दीन मरकज से लाया गया है, जिनमें से 441 में लक्षण नजर आ रहे हैं. उन्‍हें अस्‍पतालों में शिफ्ट किया गया है और उनके टेस्‍ट कराए जा रहे हैं. 1,107 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर नहीं आए, उन्‍हें क्‍वारंटीन में भेजा गया है.

Delhi Govt wrote to Lieutenant Governor for registration of FIR in this case, I have full hope he will give orders soon. If any negligence is found on part of any officers then action will be taken against them also: Delhi CM Arvind Kejriwal on Markaz, Nizamuddin case #COVID19 pic.twitter.com/KadtcIHZSz

— ANI (@ANI) March 31, 2020