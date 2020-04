नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में कोविड-19 के 208 मरीज हैं, उनमें से 108 निजामुद्दीन मरकज से लाए गए हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज के आयोजन में शामिल हुए दो लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से आज मौत हुई है. दिल्‍ली में कुल चार लोगों की मौत हुई है. Also Read - Video: निजामुद्दीन मरकज से अस्‍पताल में भर्ती शख्‍स ने 6वीं मंजिल से सुसाइड की कोशिश की

सीएम ने चेताया है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हो सकती है. उन्‍होंने कहा दिल्ली में 31,307 लोग स्वयं पृथक रह रहे हैं. कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से 108 निजामुद्दी मरकज में तबलीगी जमात के इवेंट में शामिल हुए लोग हैं.

सीएम केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली सरकार कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर ऑटोरिक्शा, ग्रामीण-सेवा और ई-रिक्शा चालकों को पांच-पांच हजार रुपए देगी.

Till now, there are 219 #COVID19 cases in the city including 108 people from Markaz Nizamuddin; Total 4 deaths including 2 people from Markaz Nizamuddin: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/LgEHKhwq15

— ANI (@ANI) April 2, 2020