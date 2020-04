नई दिल्‍ली: देश में अभी तक कोरोना वायरस से कुल 4,421 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और बीते 24 घंटे में 354 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 117 लोगों की मौत हुई है. ये बात मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आयोजित रुटीन प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कही. वहीं, संभावित स्थिति के मद्देनजर रेलवे के 2500 कोचों में 40,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं. Also Read - Covid-19: डब्ल्यूएचओ ने कहा- दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में नर्सों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अभी तक COVID19 के पॉजिटिव मामले 4,421 है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 354 नए केस शामिल हैं. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 326 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्‍चार्ज किया जा चुका है. मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से अब तक 117 लोगों की मौत हुई है. Also Read - Coronavirus: स्पेन में हुईं सबसे ज्यादा 13,798 मौतें, हर रोज औसतन 743 जानें गईं

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, सरकार क्लस्टर नियंत्रण और प्रकोप के लिए एक उत्‍तरदायी प्रबंधन की रणनीति अपना रही है. यह रणनीति सकारात्मक परिणाम ला रही है, विशेष रूप से आगरा, गौतम बौद्ध नगर, पठानमथिट्टा, भीलवाड़ा और पूर्वी दिल्ली में.

#WATCH Live from Delhi – Union Ministry of Health & Family Welfare briefing on #COVID19 situation. (7th April 2020) https://t.co/AYN5Hl7mqe

— ANI (@ANI) April 7, 2020