Delhi violence : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में संलिप्तता के लिए 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 18 एफआईआर दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस पब्लिक की मदद या किसी भी जानकारी के लिए दो हेल्‍पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. पुलिस पास सीसीटीवी फुटेज और पुख्ता सबूत हैं. आज कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.

पुलिस ने मुश्किलों में फंसे लोगों को संपर्क करने के के लिए दो हेल्पलाइन नंबर- 011-22829334, 22829335 जारी किए हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मंदीप सिंह रंधावा ने मीडियाकर्मिया को बताया, ”बुधवार को कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से आने वाली पीसीआर कॉल भी कम हो गई है.”

MS Randhawa, Delhi Police PRO: Till now Delhi Police has registered 18 FIRs so far&106 people have been arrested in connection with the incidents in #NortheastDelhi. Miscreants are being identified.We have the CCTV footage&strong evidence. No untoward incident took place today. pic.twitter.com/BDx9sywFYd

