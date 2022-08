Tiranga Nahi To Ration Nahi: केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ कर दिया कि राशन (Ration Card News) दुकान मालिकों को तिरंगा (Tiranga) नहीं खरीदने पर लोगों को राशन न देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है. सरकार ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर एक राशन दुकान मालिक पर कार्रवाई भी की गई है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि गरीबों को राशन देने के बदले तिरंगे के नाम 20 रुपये की जबरन वसूली की जा रही है. उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें कुछ राशनकार्ड धारकों को यह शिकायत करते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें 20 रुपये में तिरंगा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है.Also Read - Howitzer Gun Salute: स्वतंत्रता दिवस पर गरजेगा स्वदेशी 'होवित्जर', पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी में होगा इस्तेमाल- PICS

Some social media posts claim that Govt of India has instructed denial of ration to people not buying national flag

▶️The claim is not true

▶️No such instruction has been given by GoI

▶️Errant ration shop has been suspended for violating orders of Govt & misrepresenting facts pic.twitter.com/MA34l34g1n

