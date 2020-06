तिरुपति/ तिरुवनंतपुरम: भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल केरल के भगवान अयप्पा मंदिर और आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के द्वार केंद्र के दिशा-निर्देशानुसार अगले सप्ताह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, हालांकि, इस दौरान कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे. Also Read - Coronavirus In Delhi Update: 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों की हुई मौत, हजार से अधिक संक्रमित

तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर 80 दिन के बाद 11 जून को खुलेगा, जबकि केरल का सबरीमला मंदिर 9 जून से खोला जाएगा. बुजुर्गों और बच्चों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सीमा तय की जाएगी. Also Read - Coronavirus Jharkhand Update: एक दिन 95 नए मामले, संक्रमितों की संख्या हुई 922, रांची में एक और मौत

तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर की प्रशासनिक इकाई टीटीडी ने बताया कि मंदिर 80 दिन के अंतराल के बाद 11 जून को श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोलेगा. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर बेंगलुरु के सचिव के टी रामाराजू कहा, “भक्तों को सैनिटाइज़र प्रदान किया जाएगा और उनके तापमान को प्रवेश द्वार पर दर्ज किया जाएगा”. मंदिरों का स्वच्छताकरण पूरा हो चुका है. हमने भक्तों को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दो मीटर की दूरी पर मंदिरों के परिसर में जमीन पर हलकों को चिह्नित किया है. 60 और 100 के बीच भक्तों को एक घंटे में मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. Also Read - Coronavirus: देश में कोविड-19 के कुल मामले हुए 2 लाख 28 हजार, इन राज्यों में एक महीने में दस गुना से अधिक नए मामले

