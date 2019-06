तिरुपति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहां संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे. वह भगवान वेंकटेश्वरा मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे. मालदीव और श्रीलंका का अपना दो दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद मोदी यहां पहुंचे. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ई एसएल नरसिम्हन, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य ने कोलंबो से यहां पहुंचे प्रधानमंत्री का रेनीगुंता में तिरुपति हवाई अड्डे पर स्वागत किया.

प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ से हवाईअड्डे के पास रेनीगुंता में इलैक्ट्रॉनिक्स पार्क में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे हैं. इसके बाद वह सड़क मार्ग से मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे. दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार तिरुपति मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं. इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मई 2014 में, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अक्टूबर 2015 और जनवरी 2017 में मंदिर के दर्शन किए थे. पीएम मोदी रात आठ बजकर 15 मिनट पर नयी दिल्ली के लिये रवाना होंगे.

श्रीलंका में राष्ट्रपति सिरिसेना से मिले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात कर पारस्परिक हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा की. द्वीप देश में अप्रैल में ईस्टर के दिन हुए बड़े आतंकवादी हमले के बाद श्रीलंका की यात्रा करने वाले मोदी पहले विदेशी नेता हैं. इन हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे. हमलों के मद्देनजर मोदी की इस यात्रा को श्रीलंका के साथ एकजुटता से खड़े रहने के भारत के संकेत के रूप में माना जा रहा है.

Prime Minister Narendra Modi at a public meeting in Tirupati: First of all, I would like to apologise as my programme went a little longer in Sri Lanka, and that’s why I got late in reaching here and I want to apologise for it. #AndhraPradesh pic.twitter.com/Qo2EPpu0AR

