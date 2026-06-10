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TMC पर संकट गहराया! राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी की लंबी मुलाकात, क्या कांग्रेस के करीब आ रही ममता की पार्टी?

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही TMC अब कांग्रेस के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करती दिख रही है. अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की अहम बैठक ने विपक्षी राजनीति और INDIA गठबंधन की दिशा को लेकर नई चर्चाएं छेड़ दी हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 10, 2026, 11:48 PM IST
TMC पर संकट गहराया! राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी की लंबी मुलाकात, क्या कांग्रेस के करीब आ रही ममता की पार्टी?

Rahul Gandhi-Abhishek Banerjee Meeting: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तेजी से बदलते समीकरणों ने नई हलचल पैदा कर दी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच हुई लंबी बैठक ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, दोनों दलों ने किसी संभावित विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों को विपक्षी एकजुटता के नए प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

दिल्ली में हुई इस मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. कई सालों बाद दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सूत्रों के अनुसार अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच INDIA गठबंधन की भविष्य की रणनीति, विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने विपक्ष को अधिक प्रभावी बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया.

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इन बैठकों का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है. हाल के दिनों में टीएमसी को कई राजनीतिक झटकों का सामना करना पड़ा है. पार्टी के अंदर असंतोष, नेताओं के इस्तीफे और संगठनात्मक चुनौतियों ने ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ाई हैं. ऐसे माहौल में कांग्रेस के साथ संवाद बढ़ाना टीएमसी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विपक्षी दलों को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत चुनौती पेश करनी है तो उनके बीच बेहतर तालमेल जरूरी होगा. इसी वजह से टीएमसी और कांग्रेस दोनों फिलहाल टकराव की राजनीति से आगे बढ़कर सहयोग की संभावनाओं को तलाशते नजर आ रहे हैं.

दिलचस्प बात ये है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते बेहद उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. एक समय दोनों दलों ने साथ मिलकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग हो गए. इसके बाद राज्य की राजनीति में दोनों दल कई बार आमने-सामने भी दिखाई दिए. ऐसे में वर्तमान दौर की ये बातचीत विशेष महत्व रखती है.

कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि बंगाल में बदलते राजनीतिक हालात ने टीएमसी को नए सहयोगियों की जरूरत का एहसास कराया है. वहीं. टीएमसी के नेताओं का कहना है कि विपक्षी एकता लोकतांत्रिक राजनीति की जरूरत है और इसी दिशा में संवाद आगे बढ़ाया जा रहा है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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