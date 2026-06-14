TMC में बगावत का तूफान! ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके, अब सांसदों ने ठोका 'असली TMC' का दावा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) अंदरूनी संकट से जूझ रही है. कई सांसदों और नेताओं के बागी तेवर, कानूनी नोटिस, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और संगठनात्मक फेरबदल ने ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है.

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Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) इन दिनों बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है. पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी, जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा मानी जाती रही हैं, अब संगठन के अंदर बढ़ते असंतोष और बगावती तेवरों का सामना कर रही हैं. हालिया घटनाक्रमों ने संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं.

राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा उन सांसदों की है जिन्होंने पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाते हुए खुद को अलग धड़ा बताने की कोशिश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि कुछ असंतुष्ट सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपने समूह को अलग पहचान दिलाने की मांग कर सकते हैं. इस कदम ने TMC नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसे पार्टी की एकजुटता के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

विरोधी खेमे में दिखाई दे रहे पूर्व करीबी नेता

इसी बीच, पार्टी की पूर्व करीबी नेताओं में गिने जाने वाले कुछ चेहरे भी अब विरोधी खेमे में दिखाई दे रहे हैं. एक प्रमुख नेता के परिवार की तरफ से ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भेजे जाने की खबर ने विवाद को और गहरा कर दिया है. नोटिस में कथित रूप से भ्रामक और मानहानिकारक बयान दिए जाने का आरोप लगाया गया है. इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रहे तनाव को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है.

TMC के युवा चेहरों में शामिल कुछ नेताओं के रुख को लेकर भी अटकलें तेज हैं. पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि कुछ सांसद नेतृत्व से नाराज हैं और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं. हालांकि, कई नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके बयानों और गतिविधियों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है.

जांच एजेंसियों ने बढ़ाई टेंशन

उधर, जांच एजेंसियों की सक्रियता भी TMC के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. हाल के दिनों में पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं और उनके करीबी सहयोगियों से पूछताछ तथा छापेमारी की खबरें सामने आई हैं. विपक्ष इन मामलों को कानून की कार्रवाई बता रहा है, जबकि TMC लगातार इन्हें राजनीतिक दबाव की रणनीति करार देती रही है. इसके बावजूद इन घटनाओं का राजनीतिक असर साफ दिखाई दे रहा है.

स्थिति को संभालने के लिए ममता बनर्जी ने संगठन में बड़े बदलावों की शुरुआत की है. पार्टी के युवा और महिला संगठनों में नेतृत्व परिवर्तन कर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम संगठन पर पकड़ मजबूत करने और असंतोष को नियंत्रित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

हालांकि, TMC अभी भी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है, लेकिन मौजूदा हालात पार्टी नेतृत्व के लिए आसान नहीं हैं. अगर असंतुष्ट नेताओं की संख्या बढ़ती है और अंदरूनी मतभेद गहराते हैं, तो इसका असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है. फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ममता बनर्जी इन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं और क्या वह पार्टी को फिर से पूरी तरह एकजुट करने में सफल हो पाती हैं.