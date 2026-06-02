तृणमूल में बगावत के संकेत? ममता की बैठक से गायब रहे विधायक-सांसद, अब रिजू दत्ता ने खोली TMC की पोल

बंगाल में टीएमसी (TMC) 31 मई की अहम बैठक में केवल 20 विधायक पहुंचे, जबकि टीएमसी के पास 80 विधायक और 29 सांसद हैं. पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है.

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अब रिजू दत्ता ने TMC को लेकर बड़ा बयान दिया.

Riju Dutta on TMC: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हालिया बैठकों में विधायकों और सांसदों की कम मौजूदगी ने पार्टी के अंदर सबकुछ ठीक न होने के संकेत दिए हैं. 31 मई को बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी. इससे पहले 19 मई की बैठक में 45 विधायक और 6 मई को करीब 70 विधायक मौजूद थे.

इस बीच पार्टी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने एक टीबी डिबेट में बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने टीएमसी नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने उन्हें निलंबित किया है. उनका आरोप है कि 4 मई को सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भगवा गुलाल लगाकर कई लोगों के घरों पर हमले किए. उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

रिजू दत्ता ने आगे कहा, ‘नए TMC विधायकों का एक तबका चाहता था कि निष्कासित MLA ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर पेश किया जाए. वे उस गुट के तौर पर दावा ठोकने की संभावना तलाश रहे थे, जिसे वे ‘असली तृणमूल कांग्रेस’ मानते हैं. मेरे सूत्रों के मुताबिक करीब 50 विधायक तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की फिराक में हैं.’

कर चुके हैं सुवेंधु अधिकारी की तारीफ

रिजू दत्ता ने हाल के दिनों में मुख्यमंत्री सुवेंधु अधिकारी की सार्वजनिक रूप से तारीफ भी की थी. उन्होंने दावा किया था कि चुनाव बाद संभावित हिंसा को रोकने में सुवेंदु अधिकारी की भूमिका रही. इन बयानों के बाद टीएमसी ने उन्हें छह साल के लिए निलंबित कर दिया था. दूसरी ओर, पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने संगठन को एकजुट रखने की चुनौती बढ़ती दिख रही है.

दरअसल, हाल के दिनों में कई नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और बैठकों में कम उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जन्म दिया है कि क्या टीएमसी के भीतर किसी बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार बढ़ रही नाराजगी और पार्टी नेतृत्व पर उठ रहे सवाल आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को नया मोड़ दे सकते हैं. हालांकि, टीएमसी नेतृत्व इन दावों को खारिज करता रहा है और पार्टी का कहना है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है.