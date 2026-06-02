क्या शिवसेना और NCP के बाद अब TMC की बारी? ममता बनर्जी की पार्टी के 'जयचंद' कौन, जिन्होंने खुद को बताया असली तृणमूल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में घमासान मचा है. एक के बाद एक पार्टी के नेता साथ छोड़ रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि महाराष्ट्र में जो हाल शिवसेना और NCP का हुआ था, ठीक वैसा ही हाल तृणमूल कांग्रेस का हो सकता है. यानी ममता की पार्टी भी दो गुटों में बंट सकती है. शिवसेना में टूट के लिए एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया जाता है. जबकि, अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके उनकी पार्टी के नाम और निशान पर अपना अधिकार जमा लिया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के जयचंद कौन हैं, जिनकी वजह से पार्टी में टूट हो सकती है?
पहले जानिए जयचंद कौन थे?
जयचंद 12वीं शताब्दी में कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा थे. उनका शासन वर्तमान उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में था. लोकप्रिय कथा के अनुसार, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी थी. पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता से स्वयंवर के दौरान शादी कर ली थी. इससे जयचंद नाराज हो गए थे. इसके बाद यह कहानी प्रचलित हुई कि जयचंद ने मुहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ साजिश की. इसी वजह से उन्हें गद्दार कहा जाने लगा.
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TMC में कौन है जयचंद?
ममता बनर्जी के लिए जयचंद का काम रिजू दत्ता कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने हाल ही में उन्हें TMC से निकाल दिया था. इसके बाद रिजू ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं.
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, रिजू दत्ता ने दावा किया है कि ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे. स्पीकर को बताया जाएगा कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं. हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है. हम विपक्ष के नेता ऋतब्रत को बनाना चाहते हैं. चूंकि, हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, इसलिए हमें तृणमूल कांग्रेस का नाम और निशान (चुनाव चिह्न) मिलना चाहिए. बता दें कि TMC में टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं हैं.
संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी पार्टी से बर्खास्त
सोमवार को ममता बनर्जी ने TMC से 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया था. दोनों ने स्पीकर से शिकायत की थी कि पार्टी ने शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके उनके फर्जी साइन किए थे. निलंबन के बाद दोनों ने MLA हॉस्टल में TMC के कई विधायकों के साथ मीटिंग की थी. इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए. इस घटना के बाद TMC में टूट की अटकलों को और हवा मिली.
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बागी विधायकों के लिए क्या कहता है संविधान?
संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए दलबदल कानून के मुताबिक, अगर किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाएं, तो वे सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते. यह मामला दलबदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है.
हालांकि, 91वें संविधान संशोधन (2003) के बाद अगर कम से कम दो-तिहाई विधायक मूल पार्टी से अलग होने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है. इसके बाद चुनाव आयोग यह जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा.
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