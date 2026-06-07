बंगाल में TMC नेताओं का 'हाइड एंड सीक'! कोई बेड के नीचे, कोई साड़ियों के ढेर में दुबका, अब नया Video Viral

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कट मनी के आरोपों से घिरे एक टीएमसी नेता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कपड़ों की दुकान में साड़ियों के ढेर के नीचे छिपने की कोशिश की. पुलिस ने तलाशी लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

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TMC Leader Arrested: पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. कट मनी के आरोपों का सामना कर रहे एक स्थानीय टीएमसी नेता ने पुलिस से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है. बताया जा रहा है कि नेता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक कपड़ों की दुकान के गोदाम में साड़ियों के बड़े ढेर के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला.

घटना उदयनारायणपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. आरोप है कि स्थानीय लोगों से सरकारी आवास योजना के लाभ दिलाने के नाम पर अवैध रकम ली गई थी. कई लोगों ने शिकायत की कि योजना का लाभ पाने के लिए उनसे अतिरिक्त पैसे मांगे गए. इसी मामले को लेकर संबंधित नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी.

पुलिस मामले की जांच कर रही है

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जैसे ही गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी, आरोपी नेता कथित तौर पर इलाके की एक कपड़ों की दुकान में पहुंच गया. वहां उसने खुद को गोदाम में रखी साड़ियों के बड़े ढेर के नीचे छिपा लिया. माना जा रहा था कि इस तरह वह पुलिस की नजरों से बच जाएगा.

हालांकि, पुलिस को उसकी गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी थी. जांच टीम ने दुकान और उसके आसपास के इलाके की तलाशी शुरू की. काफी खोजबीन के बाद पुलिसकर्मियों को गोदाम के अंदर संदिग्ध स्थिति दिखाई दी. जब साड़ियों के ढेर को हटाया गया तो उसके नीचे छिपा व्यक्ति मिला, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे राजनीतिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग गिरफ्तारी से बचने के इस तरीके को लेकर हैरानी जता रहे हैं.

I don’t know if the guy is guilty or not but the video is so funny! Man was hiding under a pile of sarees 😀 pic.twitter.com/VzyCBIytWn — Smita Prakash (@smitaprakash) June 7, 2026

इसी दौरान क्षेत्र में कट मनी को लेकर एक और मामला चर्चा में आ गया. स्थानीय निकाय से जुड़ी एक महिला जनप्रतिनिधि ने कथित तौर पर कुछ लोगों को रकम लौटाई है. इस घटनाक्रम ने इलाके में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठाकर सत्तारूढ़ दल पर निशाना साध रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कट मनी जैसे आरोप लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय रहे हैं. ऐसे मामलों में जब वीडियो या प्रत्यक्ष घटनाएं सामने आती हैं, तो उनका राजनीतिक प्रभाव और भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि हावड़ा की यह घटना अब राज्य स्तर पर भी चर्चा में है.