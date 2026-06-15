जैसे ही ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले TMC नेता कुनाल घोष, अचानक हुआ अंडों से हमला; देखें Video

कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास से बाहर निकलते समय टीएमसी नेता कुनाल घोष पर एक युवक ने अंडा फेंक दिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/tmc-leader-kunal-ghosh-egg-attack-outside-mamata-banerjee-residence-video-8447419/ Copy

Kunal Ghosh Egg Attack: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और विधायक कुनाल घोष पर सोमवार (15 जून) को अचानक अंडों से हमला हुआ. ये तब हुआ जब वह बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास से बाहर निकल रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक उनपर कहीं से अंडा फेंका गया.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास के बाहर हुई. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, जैसे ही कुनाल घोष वहां से निकल रहे थे, एक स्थानीय युवक ने उनकी तरफ अंडा फेंक दिया. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और किसी बड़ी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A local youth throws an egg on TMC MLA Kunal Ghosh who was leaving from the residence of party chairperson Mamata Banerjee. pic.twitter.com/CHscjF6qFb — ANI (@ANI) June 15, 2026

क्या बोला अंडे फेंकने वाला युवक?

घटना के बाद युवक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों के साथ कथित अन्याय और स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी के कारण उसने विरोध दर्ज कराया. युवक का दावा था कि कुछ नेताओं ने आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने इस तरीके से अपना विरोध जताया.

हालांकि, इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तत्काल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया. वहीं, कुनाल घोष ने भी घटना के तुरंत बाद सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक बहस शुरू हो गई.

TMC नेताओं पर हमले

यह पहली बार नहीं है जब किसी टीएमसी नेता को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा हो. कुछ दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा के काफिले पर भी प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंके थे. उस दौरान स्थानीय लोगों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई थी. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि काफिले को वहां से जल्द निकलना पड़ा.

इसी तरह हाल के दिनों में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर चुके हैं. दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में उनके दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अंडे और पत्थर फेंके थे. उस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. बाद में पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था.