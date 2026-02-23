Mukul Roy passes away: पूर्व रेल मंत्री और TMC नेता मुकुल रॉय का 71 साल की उम्र निधन

मुकुल रॉय 32वें केंद्रीय रेल मंत्री थे. UPA-II सरकार के दौरान वे 20 मार्च 2012 से 21 सितंबर 2012 तक इस पद पर रहे. रेलवे किराए में बढ़ोतरी को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने दिनेश त्रिवेदी की जगह ली थी.

Published date india.com Updated: February 23, 2026 8:03 AM IST
मुकुल रॉय का निधन

पश्चिम बंगाल के जाने-माने पॉलिटिशियन और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का सोमवार 23 फरवरी सुबह कोलकाता में निधन हो गया, वह 71 साल के थे. परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी और लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉय को कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उनका निधन हो गया. ANI और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉय के बेटे, शुभ्रांशु रॉय ने कन्फर्म किया कि उन्होंने साल्ट लेक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में सुबह करीब 1:30 बजे आखिरी सांस ली. डॉक्टरों ने 2023 की शुरुआत में कन्फर्म किया कि वह डिमेंशिया और पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे थे, इन बीमारियों ने उनकी सोचने-समझने की और शारीरिक क्षमता को काफी कम कर दिया था. रॉय हाल के सालों में अपनी हेल्थ खराब होने की वजह से एक्टिव पॉलिटिक्स से काफी हद तक दूर हो गए थे.

सबसे असरदार स्ट्रैटेजिस्ट

वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सबसे असरदार स्ट्रैटेजिस्ट में से एक रहे हैं. रॉय के लंबे पॉलिटिकल करियर में पाला बदलना, मंत्री पद और दलबदल को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई शामिल है.

तृणमूल कांग्रेस में मुकुल रॉय का उदय

रॉय को कभी ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस में दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था. एक अहम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, उन्होंने 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन को खत्म कर दिया.

खबर अपडेट की जा रही है…

