TMC नेता को लोगों ने सड़क पर घुमाया! भगवा गमछा पहनाकर पुलिस के हवाले किया, VIDEO वायरल

पश्चिम बंगाल के हुगली में एक टीएमसी (TMC) नेता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर उसे सार्वजनिक रूप से घुमाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया.

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Bengal TMC Leader Viral Video: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से सामने आई एक घटना ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. एक स्थानीय टीएमसी नेता को कथित तौर पर लोगों ने सार्वजनिक रूप से घुमाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है.

जानकारी के अनुसार, मामला हुगली जिले के एक इलाके का है, जहां टीएमसी से जुड़े एक स्थानीय नेता को लेकर लंबे समय से विवाद की चर्चाएं चल रही थीं. स्थानीय लोगों और विपक्षी दल के नेताओं का आरोप है कि उस पर कई तरह की शिकायतें पहले से मौजूद थीं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है.

वायरल वीडियो में क्या?

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग संबंधित नेता को सड़क पर लेकर जा रहे हैं. इस दौरान उसके गले में भगवा रंग का गमछा भी नजर आता है. वीडियो सामने आने के बाद यह घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, संबंधित नेता कभी इलाके में प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा माना जाता था. पंचायत स्तर की राजनीति में उसकी सक्रिय भूमिका रही है और वह लंबे समय तक संगठन से जुड़ा रहा. यही वजह है कि उसके साथ हुई इस घटना को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

BJP का आरोप

भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि संबंधित नेता के खिलाफ पहले से कई शिकायतें थीं. भाजपा नेताओं का दावा है कि स्थानीय लोग लंबे समय से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. वहीं, टीएमसी की तरफ से इस मामले को लेकर अलग रुख सामने आ सकता है और पार्टी समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं.

घटना के बाद पुलिस ने मामले को अपने संज्ञान में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और वीडियो की सत्यता समेत सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में स्थानीय लोगों ने नेता को अपने साथ लेकर थाने पहुंचाया.