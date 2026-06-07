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सिर मुंडवाया, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया... भ्रष्टाचार के आरोप पर TMC नेता की सरेआम बेइज्जती, VIDEO वायरल

पश्चिम बंगाल के एक गांव में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे टीएमसी नेता को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उनका सिर मुंडवाकर और जूतों की माला पहनाकर विरोध जताया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 7, 2026, 5:37 PM IST
सिर मुंडवाया, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया... भ्रष्टाचार के आरोप पर TMC नेता की सरेआम बेइज्जती, VIDEO वायरल
भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा. Image Source- AI

TMC Leader Viral Video: पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके से सामने आई एक घटना ने राज्य की राजनीति और स्थानीय प्रशासन दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. एक स्थानीय टीएमसी नेता के खिलाफ लंबे समय से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब बड़ी संख्या में लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, संबंधित नेता पर ग्रामीणों की तरफ से मनरेगा यानी 100 दिन के रोजगार कार्यक्रम से जुड़े धन के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना था कि लंबे समय से योजनाओं में अनियमितताओं और लाभार्थियों तक सुविधाएं न पहुंचने की शिकायतें सामने आ रही थीं. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है.

और पढ़ें: TMC नेता को लोगों ने सड़क पर घुमाया! भगवा गमछा पहनाकर पुलिस के हवाले किया, VIDEO वायरल

सिर मुंडवा दिया, गले में जूतों की माला पहनाई

बताया जा रहा है कि गांव में एकत्र हुए लोगों ने नेता को घेर लिया और उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. विरोध के दौरान भीड़ ने कथित तौर पर उनका सिर मुंडवा दिया, गले में जूतों की माला पहनाई और कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गरीबों के लिए आने वाली सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे जनता के आक्रोश का परिणाम बता रहे हैं, जबकि कई लोग कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर सवाल उठा रहे हैं.

सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की. पुलिस अधिकारियों ने संबंधित नेता को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विरोध प्रदर्शन किन परिस्थितियों में हिंसक और अपमानजनक रूप में बदल गया.

फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज, वहां मौजूद लोगों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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