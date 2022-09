पीएम मोदी की हर गतिविधि पर विपक्ष बारीक नजर रखता है, उनकी हर एक गलती को मीडिया द्वारा नजरअंदाज किए जानेपर भी सवाल उठाए जाते हैं. इसी कड़ी में विपक्ष ने पीएम को एक बार फिर घेरने की कोशिश की लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया. दरअसल पीएम मोदी जब अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ रहे थे, तो उन्होंने इस मौके अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की. फोटोग्राफी और प्रकृति के प्रति अपनी दिलचस्पी को पीएम कई मौकों पर बता भी चुके हैं, ऐसे में वह इस मौके को चूकना नहीं चाहते थे.

अब उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो विपक्ष ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी के निकॉन के कैमरे पर कैनन का कवर लगा हुआ है. इसी कड़ी में TMC सांसद जवाहर सरकार ने पीएम का मजाक उड़ाते हुए उनकी एक एडिटेड फोटो शेयर की. उन्होंने फोटो के साथ ट्विटर पर लिखा कि सभी आंकड़ों पर ढक्कन रखना अलग बात है. लेकिन कैमरे के लेंस पर कवर रखना सरासर दूरदृष्टि है.’ TMC की मॉर्फ्ड फोटो पर BJP ने भी चुटकी लेने में देरी नहीं की.

TMC Rajya Sabha MP is sharing an edited image of Nikon camera with canon cover.

Such a bad attempt to spread fake propaganda. @MamataOfficial ..hire someone better who can atleast have common sense. https://t.co/rPgNb3mmM0

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) September 17, 2022