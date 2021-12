तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) को बचे हुए संसद सत्र (Parliament Winter Session) से निलंबति कर दिया गया है. डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) पर 21 दिसंबर यानी मंगलवार को ‘चुनाव सुधार बिल’ पर चर्चा के दौरान सदन की नियमावली पुस्तिका अधिकारियों की टेबल की ओर फेंकने का आरोप है. मालूम हो कि संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) गुरुवार को खत्म हो रहा है. इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन 12 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था. उनपर मॉनसून सत्र रके दौारन संसद में दुर्व्यवहार औऱ हंगामा करने का आरोप था.Also Read - देश विरोधी कंटेट दिखाने और छापने के मामले में सरकार ने 20 YouTube चैनल और दो वेबसाइट को किया बैन

TMC MP Derek O'Brien (file pic) suspended from Rajya Sabha for the remaining part of the current Session for 'unruly behaviour' in the House

He had allegedly thrown the Rajya Sabha Rule Book towards the Chair on Dec 21 during the discussion on Election Laws (Amendment Bill) 2021 pic.twitter.com/iSpL4oeEhJ

