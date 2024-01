लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा ने दिल्ली का सरकारी आवास किया खाली, अधिकारियों को सौपीं चाभी

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने दिसंबर 2023 में लोकसभा से निष्कासन के बाद राष्ट्रीय राजधानी में उन्हें दिए गए सरकारी बंगला 19 जनवरी को खाली कर दिया है. ये बंगला नई दिल्ली में 9बी टेलीग्राफ लेन स्थित था जिसे महुआ ने खाली कर दिया है. आवास खाली करने के बाद सरकारी अधिकारियों को चाभी सौंप दी. इससे पहले संपत्ति निदेशालय (Directorate of Estates) ने बंगला खाली करवाने के लिए अपनी एक टीम महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले पर भेजी थी.

बंगला खाली करने को लेकर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपत्ति निदेशालय ने तीन-तीन बार नोटिस भेजा था. 11 जनवरी को उन्हें दूसरा नोटिस भेजा गया था. टीएमसी नेता ने उनके सरकारी ने बंगले को खाली करने वाली संपत्ति निदेशालय द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने दायर याचिका को खारीज कर दिया.

#WATCH | Expelled parliamentarian Mahua Moitra (TMC) vacates her Government allotted accommodation in New Delhi pic.twitter.com/1S0qFC6qoQ

— ANI (@ANI) January 19, 2024